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10:49, 30 января 2025

Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2785 бойцов из СКФО и 2965 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 января были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 5700 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла" на 30 января, представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 5750 бойцов с юга России: 2785 – из СКФО и 2965 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1216. Также подтверждена смерть 580 бойцов из Ставропольского края, 342 – из Северной Осетии, 226 – из Чечни, 222 – из Кабардино-Балкарии, 89 – из Карачаево-Черкесии и 110 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых приходится на Волгоградскую область – 1089 погибших военных. Признаны убитыми 616 бойцов из Ростовской области, 648 – из Краснодарского края, 435 – из Астраханской области, 108 – из Калмыкии, а также 69 из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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