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04:27, 23 января 2025

Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала российской военной операции на Украине официально названы убитыми там по меньшей мере 2763 бойцов из СКФО и 2937 из ЮФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан и Волгоградскую область.

Как информировал "Кавказский узел", к 14 января власти регионов юга России признали убитыми на Украине как минимум 2728 бойцов из СКФО и 2922 из ЮФО. Наибольшее число убитых в СКФО приходится на Дагестан, в ЮФО - на Волгоградскую область. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Представители органов власти и силовых ведомств к 23 января официально назвали не менее 5700 имен военных с юга России, убитых на Украине. Как следует из подсчетов "Кавказского узла", 2763 из них приходятся на регионы СКФО, остальные 2937 – на регионы ЮФО.

Лидером по количеству убитых остается Дагестан, где их насчитывается уже 1207. Также официально названы убитыми 578 военнослужащих со Ставрополья, 338 – из Северной Осетии, 225 – из Чечни (власти обнародовали имена 201 погибшего, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 218 – из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 199 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших в 2022 году). В Ингушетии убитыми официально названы 108 военных, в Карачаево-Черкесии – 89.

Среди регионов ЮФО по числу убитых на Украине военных лидирует Волгоградская область, известны имена как минимум 1078 бойцов из этого региона. В Ростовской области официально признаны убитыми 613 бойцов, на Кубани –  635. В Астраханской области чиновники признали убитыми 434 военных, в Калмыкии и Адыгее – 108 и 69 бойцов соответственно. 

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей об убитом на Украине российском военном, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что в ходе боевых действий был убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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