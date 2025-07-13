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12:56, 13 июля 2025

Жительница Ростовской области пожаловалась на отказ в выдаче лекарств для ребенка-инвалида

Аптека. Фото Никиты Быкова, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель СКР потребовал провести проверку по жалобе жительницы Ростовской области на то, что вопреки решению суда ее сыну-инвалиду не выдают необходимые препараты.

Жительница станицы Кагальницкой Ростовской области обратилась в информационный центр СКР с жалобой на нарушение прав ее двухлетнего сына-инвалида, сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

"Мальчик нуждается в приеме жизненно необходимого медикамента, однако сотрудниками профильных структур его закупка своевременно не проведена, семье предложена выдача аналогов, с чем заявительница не согласна. Несмотря на вынесение судом решения в пользу ребенка, до настоящего времени лекарством он не обеспечен", - говорится в публикации.

Когда и какой суд вынес решение в пользу женщины, ведомство не уточнило. "В СУ СК России по Ростовской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что в марте суд обязал врачей выплатить жителю Дагестана компенсацию за задержки с выдачей его сыну жизненно необходимых лекарственных препаратов.

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Автор: "Кавказский узел"

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