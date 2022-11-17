Каляпин Игорь Александрович

17 ноября 2022, 18:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитник, с 2000 по 2015 год председатель межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток". До 17 ноября 2022 года – член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека.

Биография

Игорь Каляпин родился 13 октября 1967 года в городе Горький (Нижний Новгород).

В 1984 году поступил на физико-технический факултет Горьковского политехнического института.

В 1986–1988 годах проходил срочную службу в вооруженных силах СССР.

В 1988 году поступил на вечернее отделение радиофизического факультета Горьковского политехнического института. Одновременно начал работать в Институте химии Горьковского научного центра АН СССР.

Правозащитная деятельность

С 1989 года – активный участник демократического движения в Горьком и Нижнем Новгороде. Являлся одним из руководителей нижегородского отделения "Демократического союза", выступил одним из учредителей Нижегородского общества прав человека.

В 1997-2000 годах – руководитель информационно-аналитического центра нижегородского отделения "Демократического союза".

С 1998 года стал уделять особое внимание проблеме применения пыток. В 1998 году информационно-аналитический центр нижегородского отделения "Демократического союза" впервые подготовил доклад о применении пыток на территории Нижегородской области, который вызвал значительный резонанс в региональных медиа.

В 2000 году создал и возглавил общественную организацию "Комитет против пыток".

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и прав человека.

23 июня 2011 года Комитету против пыток была вручена премия Парламентской ассамблеи Совета Европы "Права человека". Премия была вручена за деятельность в составе сводной мобильной группы правозащитников в Чечне.

Игорь Каляпин - автор "Чеченского дневника" о нарушениях прав человека в Чечне.

Преследование и конфликты

По сведениям организации Amnesty International, в июле 2012 года Игорь Каляпин был вызван на допрос следователем из города Ессентуки "в связи с рядом публикаций о насильственных исчезновениях и других нарушениях прав человека в Чечне". По сообщению межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток", один из сотрудников ФСБ заявил, что в своих статьях Каляпин раскрыл секретную информацию.

В релизе, подготовленном Amnesty International, утверждалось, что имели место три попытки властей возбудить уголовное дело в отношении Игоря Каляпина под одним и тем же предлогом.

В декабре 2014 года Игорь Каляпин выступил с обращением к руководителям Генпрокуратуры и СКР, в котором заявил, что высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об ответственности родственников за действия боевиков противоречат законодательству, так как слова Кадырова нарушают презумпцию невиновности - по закону родственники боевиков "могут подлежать уголовной ответственности и понести заслуженное наказание лишь в случае вынесения судом обвинительного приговора, которым будет установлена вина и степень участия в совершении преступления". В ответ на это Кадыров заявил, что есть информация о причастности человека по фамилии Каляпин к организации нападения боевиков на Грозный в декабре 2014 года. "Некий Каляпин встал на защиту бандитов и их родственников. У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмада Умарова (брата Доку Умарова. - Прим. "Кавказского узла") передал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь. А если подтвердится, предъявить спрос".

11 декабря 2014 года во время пресс-конференции Игорь Каляпин подвергся нападению неизвестных. Неизвестные в пресс-центре "Новой газеты" закидали правозащитника куриными яйцами .

После заявления главы Чечни Кадырова о необходимости проверки Каляпина на причастность к организации нападения на Грозный 4 декабря 2014 года в Грозном состоялся митинг, некоторые участники которого вышли с плакатами против главы Комитета против пыток Каляпина.

13 декабря 2014 года стало известно о пожаре в грозненском офисе Сводной мобильной группы, в которую входят правозащитники из Комитета против пыток в Чечне, при этом офис и находившаяся там документация организации выгорели полностью. В тот же день 13 декабря представители Amnesty International и Human Rights Watch высказались в защиту сотрудников Комитета против пыток в Чечне. Представители правозащитных организаций указали на порчу имущества правозащитников и попытки оказать на них давление. "Эти акты запугивания являются продолжением подавления свободы слова в регионе", - сказала руководитель исследований Amnesty International Анна Нейстат.

Комментируя факт поджога офиса КПП и задержания сотрудников, Игорь Каляпин заявил: "Мы будем вынуждены сейчас искать другое помещение под офис, и, возможно, он будет находиться на территории Дагестана или Ставропольского края, чтобы не быть на территории, подконтрольной полиции Рамзана Кадырова. Что касается задержания сотрудников, честно скажу, не испытываю никакого оптимизма по поводу расследования, потому что кому как не нам знать, как в Чечне расследуются правонарушения, совершенные полицейскими" .

16 января 2015 года Минюст России объявил о внесении Комитета против пыток в реестр некоммерческих организаций - "иностранных агентов". "Мы непременно обжалуем в суде решение о включении нашей организации в этот реестр, а если это не удастся, то ликвидируемся. Работать в статусе "иностранного агента" для меня неприемлемо и оскорбительно", - заявлял тогда Игорь Каляпин.

В период с 2015 года по 2022 год Минюст четыре раза вносил Комитет в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Каждый раз это приводило к ликвидации организации. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение. Каляпин ушел из Комитета в феврале 2022 года.

В марте 2016 года неизвестные напали на Игоря Каляпина у входа в отель "Грозный Сити" в столице Чечни. Его закидали яйцами и облили зеленкой.9

В августе 2022 года на него было совершено нападение в Нижегородской области.10

17 ноября 2022 года Игорь Каляпин был исключен из состава Совета по правам человека указом Владимира Путина.11

Источники:

Путин подписал указ об изменении состава СПЧ // РИА Новости , 17.11.2022 Каляпин Игорь Александрович // Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Руководитель российской правозащитной организации "Комитет против пыток" Игорь Каляпин // Радио Свобода, 03.07.2011