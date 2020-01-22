Трое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева оставлены под стражей

22 января 2020, 19:42

Мосгорсуд оставил в СИЗО Гелани Костоева, Алихана Белхароева и Ибрагима Накастхоева, обвиняемых по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По делу об убийстве были арестованы 12 подозреваемых. Всего в причастности к убийству заподозрены 30 человек, сообщили источники. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. По данным Следкома, версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются. В рамках расследования дела 14 января в Ингушетии были задержаны двое местных жителей.

Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных был его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. В ноябре и декабре 2019 года суд заключил под стражу Гелани Костоева, Ахмеда Арапиева и Магомеда-Гази Чаниева. Предполагаемый убийца Курейши Картоев был арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобы на арест троих обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева. "Постановление Басманного суда в отношении Гелани Костоева оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Костоеву, предполагаемому водителю убийцы, вменяется ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК России (незаконное ношение оружия). Также суд оставил без удовлетворения жалобы еще двух фигурантов дела - Алихана Белхароева и Ибрагима Накастхоева. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме, пишет ТАСС.

Напомним, источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. В ночь на 31 декабря 2018 года правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.