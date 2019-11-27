Источники озвучили роль обвиняемых в убийстве Эльджаркиева

27 ноября 2019, 15:30

Один из арестованных в Москве уроженцев Ингушетии, по версии следствия, управлял машиной, на которой убийца Ибрагима Эльджаркиева скрылся с места нападения, а второй добыл оружие для исполнителя убийства, который, предположительно, сбежал в Чечню, а оттуда в Турцию, рассказали сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы постановил арестовать Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, обвиненных в причастности к убийству Эльджаркиева.

Всего в причастности к убийству подозреваются пять уроженцев Ингушетии, четверо из них задержаны. Предполагаемый исполнитель убийства, 46-летний Курейш Картоев, объявлен в розыск, по одной из версий, он мог попытаться укрыться в Чечне. Версия о том, что предполагаемый убийца сбежал в Чечню, указывает на особое положение этой республики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Заочно арестованный житель ингушского села Экажево Курейш Картоев мог перебраться в Турцию, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, на след Картоева удалось выйти благодаря показаниям одного из задержанных, предположительно, управлявшего машиной, которая скрылась с места убийства, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

По словам источника в правоохранительных органах, следствие предполагает, что Курейш Картоев "сначала выехал из Москвы в Грозный, а оттуда сумел перебраться в Турцию", сообщает сегодня ТАСС.

Выяснить личность одного из причастных к убийству следователям удалось с помощью камер наблюдения, уточнил силовик. "Камеры наблюдения, система распознавания автономеров и передвижения транспорта "Поток" помогли вычислить машину, скрывшуюся с места убийства, и ее водителя... Именно он и сдал Курейша Картоева", - рассказал источник. По его словам, следователи считают, что другой задержанный "добыл орудие убийства", информирует агентство.

Ибрагима Эльджаркиева застрелили из пистолета-пулемета "Кедр", который используется спецслужбами, сообщил 5 ноября анонимный Telegram-канал Mash.

Другой информированный источник подтвердил сегодня, что версия кровной мести рассматривается следствием в связи с убийством Эльджаркиева. По его словам, кровная месть Эльджаркиеву может быть связана с его работой в ЦПЭ, пишет "Интерфакс".

Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября уроженец Ингушетии Шамиль Булгучев публично заявил, что убийство Эльджаркиева организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, подтвердили ранее "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.