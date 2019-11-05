Ибрагим Эльджаркиев. Фото: МВД РФ по Республике Ингушетия, https://06.xn--b1aew.xn--p1ai/

05 ноября 2019, 17:41

Следствие определило использованное убийцей Эльджаркиева оружие

Начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева расстреляли из "Кедра", который используется спецслужбами, сообщил Telegram-канал Mash. Пресс-секретарь президента сообщил, что Владимира Путина проинформировали о резонансном убийстве.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству. 4 ноября Эльджаркиевых похоронили в Назрани.

У Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с баталхаджинцами - влиятельным ингушским сообществом. После того, как один из лидеров последователей учения Батал-Хаджи, Ибрагим Белхароев, в декабре 2018 года был убит, его родственники предположили, что за преступлением могли стоять силовики из Центра по противодействию экстремизму. Следствие рассматривает кровную месть в качестве одной из приоритетных версий убийства руководителя ЦПЭ. Человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда, организовал убийство Эльджаркиева за 60 млн рублей, заявил выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики.

По данным следователей, Эльджаркиевых убили из пистолета-пулемета "Кедр" производства 2010 года, сообщил Telegram-канал Mash.

Скриншот сообщения об оружии, из которого, по данным следствия, был убит Эльджаркиев. https://web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash"На месте убийства нашли десять гильз и три пули. Несмотря на использование пистолета-пулемета, убийца стрелял одиночными. "Кедр", спроектированный еще в Советском Союзе, стоит на вооружении сил антитеррора, внутренних войск и спецподразделений МВД", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" не может проверить информацию этого анонимного Тelegram-канала. На сайте Следственного комитета России к 17.40 мск 5 ноября не появилось подтверждения этих данных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о резонансном убийстве, информировал сегодня ТАСС.

Информация об одном из подозреваемых появилась в Telegram

Стало известно имя одного из подозреваемых - это один из баталхаджинцев, сообщил сегодня Тelegram-канал "СКФО Telegraph". "После убийства, как говорят, он получил несколько десятков одобрительных сообщений на оба телефона, и что самое глупое - ответил на них. Сразу после этого родня <подозреваемого> устроила поджог дома брата Шамиля Булгучиева - бывшего баталхаджинца, который сбежал от тейпа в Европу, утверждается в сообщении.

Скриншот сообщения о подозреваемом в убийстве Эльджаркиева, https://t.me/skfo_telegraph/2190"Кавказский узел" не может проверить информацию этого анонимного Тelegram-канала.

В марте 2019 года в селении Сурхахи произошел конфликт между родственниками Шамиля Булгучева и последователями Батал-хаджи Белхороева. Источники утверждали, что причиной конфликта стали ролики Шамиля Булгучева, который критикует белхароевцев из-за границы.

Религиозное братство баталхаджинцев небольшое, но, пожалуй, самое сплоченное в Ингушетии, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. "У вирда Батал-хаджи жесткий внутренний кодекс дисциплины, за отступление от которого последуют жесткие санкции, своя историческая и духовная мифология. Считается, что их девушки могут выходить замуж строго внутри вирда. «Баталхаджинцы» известны тем, что всегда были успешны экономически и умели эффективно лоббировать свои интересы на республиканском уровне - не только в Ингушетии, но и в Чечне, поскольку их последователи проживают и там и там. Им, как считается, принадлежат несколько крупных объектов в Ингушетии - гостиниц, рынков, которые дают им экономический капитал", - процитировал вечером 4 ноября Сокирянскую РБК.

Примечание:

"Муфтият Ингушетии пообещал Минюсту исправить устав в 2019 году", "Проблемы реабилитации радикальной молодежи Северного Кавказа стали темой "круглого стола" в Москве", "Кавказоведы объяснили выход Дагестана из КЦМСК конкуренцией между муфтиятами".

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