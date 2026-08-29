Избирком Чечни объявил о наборе волонтеров на дни голосования

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Избирательная комиссия Чечни объявила набор волонтеров для работы на избирательных участках во время голосования. Ранее жители республики неоднократно жаловались на принуждение бюджетников к участию в связанных с выборами мероприятиях.

Как информировал "Кавказский узел", голосование на выборах главы Чечни пройдет 18 – 20 сентября. Глава республики Рамзан Кадыров зарегистрирован кандидатом на новый срок, его соперниками стали Халид Накаев и Исмаил Денильханов. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее заявили об отсутствии реальной политической конкуренции на этих выборах.

Избирательная комиссия Чечни объявила набор волонтеров, которые будут работать на избирательных участках 18 – 20 сентября, сообщило 28 августа ИА "Чечня Сегодня" со ссылкой на Избирком республики.

Добровольцам предложено помогать пожилым избирателям и людям с инвалидностью, а также родителям с маленькими детьми и детскими колясками. Кроме того, волонтеры смогут участвовать в организации концертов, конкурсов и других праздничных мероприятий для избирателей, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что ранее бюджетники из Чечни неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях в период выборных кампаний. Так, 12 марта 2024 года в Грозном прошел митинг в поддержку Владимира Путина. Жители Чечни сообщили о принуждении бюджетников к участию в акции. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы также заявили о принудительном характере .

18 сентября 2021 года преподаватель из Чечни рассказал о собрании в вузе, на котором говорилось о важности участия в выборах. 20 сентября учительница из села Самашки сообщила, что педагогов заставляли писать объяснительные, если они не провели разъяснительную работу с родителями учеников и не убедили их принять участие в голосовании.

16 марта 2018 года учителя и сотрудники медицинских учреждений в Грозном рассказали об указании находиться на избирательных участках с утра до окончания голосования. Педагоги предположили, что присутствие большого количества людей должно было создавать впечатление высокой активности избирателей. Также власти призвали жителей размещать в соцсетях посты в рамках флешмоба "Я пойду на выборы", а бюджетники заявили о принудительном характере своего участия в этой акции.