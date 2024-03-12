Митинг за Путина в Чечне стал началом фальсификации президентских выборов

12 марта 2024, 22:30

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Количество участников митинга в поддержку Путина в Грозном проверить невозможно, но те, кто был на нем, пришли по принуждению, отметили кавказоведы. Высокий результат действующего президента на выборах в Чечне будет как и раньше обеспечен фальсификациями, уверен представитель наблюдательной организации.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта делегаты начавшегося в Грозном съезда народа Чечни уделили особое внимание предстоящим выборам президента. Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне явка избирателей на выборах будет "невероятно высокой". 10 марта власти Чечни отчитались о том, что в митинге в поддержку Путина приняли участие 150 тысяч человек. Жители Чечни сообщали о принуждении бюджетников к участию в акции.

7 октября 2023 года на акции по случаю дня рождения президента Кадыров заявил, что выборы президента нужно отменить на время военной операции на Украине либо провести их с участием только Путина.

Власти Чечни давно возвеличивают Путина, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Культ личности стал проявляться с 2003 года. Промосковские власти в Грозном пытаются внушить, прежде всего подрастающему поколению, что Путин — освободитель", — отметил он. При этом, по его мнению, не стоит искать прямую связь митинга с формированием культа Путина. "На митинг согнали в основном бюджетников, тех людей, кто чем-то обязан действующей власти или имеет к ней отношение. Сделано это по заказу администрации президента для того, чтобы показать Путину, что народ его продолжает любить. Но в этом действии предполагалось лишний раз не возвеличить Путина, а создать нужную картинку перед выборами", — пояснил Кутаев.

По его словам, митинг этот показывает также, что Кремль доверяет Кадырову. "Это показатель того, что, мол, не зря сделали ставку на Кадырова. Он владеет ситуацией в республике, управляет настроениями людей", - заключил Кутаев.

Проверить достоверность данных о числе участников митинга крайне сложно, отметил чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Если надо, то заявят и большее количество пришедших. Но вряд ли кто-то количество людей считал. Цифры берутся "с потолка". Само по себе это ни о чём не говорит. Тем более, мы знаем, как сгоняется контингент на такие мероприятия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

22 января 2016 года в Грозном прошел митинг "В единстве наша сила" в поддержку Рамзана Кадырова. МВД республики заявило об участии в акции не менее 800 тысяч человек. На митинг власти обязали явиться бюджетников и школьников, утверждали жители Чечни. Официальное число участников митинга присутствовавшие на акции сочли завышенным. О проведении митинга было объявлено вскоре после того, как правозащитники, оппозиционеры и представители интеллигенции раскритиковали нападки главы Чечни на внесистемную оппозицию. Рамзан Кадыров боится негативных сценариев развития отношений с Путиным и демонстрирует свою важность, заявила тогда журналистка Ксения Собчак, комментируя митинг.

Он сомневается в реальной поддержке Путина теми, кого не на добровольной основе собирают на митинги. "Какая может быть поддержка тому, кто начал войну в Чечне (начало второй чеченской компании совпало с начало президентства Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о второй чеченской войне", - прим. "Кавказского узла"), в результате которой было убито много жителей Чечни", - считает Титиев.

По его мнению, культ личности Путина в настоящее время в одинаковой степени формируется по всей России. "Везде, по всей стране культ личности сформирован. Хотя в Чечне есть особое поклонение власти этому человеку", - отметил Титиев.

В Грозном появится район имени Владимира Путина, отчитался глава Чечни в своем Telegram-канале 16 февраля, спустя четыре дня он сообщил, что Российский университет спецназа в Гудермесе также назван в честь президента России. Как следует из информации на сверсе Яндекс.Карты помимо проспекта Путина в Грозном в Чечне есть и улица в честь президента России в селе Центора-Юрт. Также имя Путина носит Центр олимпийской подготовки по дзюдо в Грозном, указано на сайте центра.

Россия делится электорально на три категории регионов, отметил член совета движения "Голос"* Давид Канкия. "Первая — регионы, где подсчитываются более или менее точно голоса избирателей. Это северо-запад, крупные регионы на Урале, в Сибири с оппозиционными настроениями типа Свердловской области. Есть регионы смешанного типа. Например. Краснодарский край, где в краевой столице более честно считают, а в сельской местности - "рисуют". И есть так называемые "электоральные султанаты". Это треть регионов РФ. Сюда относится Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Тува, Кемеровская область и другие. В них результаты голосования абсолютно не соответствуют тому, как люди голосуют и приходят на избирательные участки", - рассказал он.

Поэтому, по его мнению, итоги выборов в третьей категории регионов рождаются в местных администрациях и избиркомах. "В этом убеждались неоднократно. Когда анализировали видеозаписи, пересчитывая, сколько людей приходит, например, на прошлых выборах президента в 2018 году в Кабардино-Балкарии, где декларировали явку 90%. За Путина 91% голосов. Просмотрели 85 участков из 254, и оказалось, что реальная явка — 25-30%. Всё что сверх этого — фальсификации. То же самое было в Чечне, когда там были наблюдатели в 2018 году. Явка была 25-30%", — пояснил Канкия.

По его мнению, в действительности в Чечне, как и в ряде регионов, нет никакого аномального голосования. "А реальное голосование даже ниже, чем в среднем по стране. Люди знают, что их голоса не учитывают. А цифры, которые рисуют — фальшивые", — считает Канкия.

То же самое с заявлениями о массовых митингах в поддержку Путина, отметил он. "Понятно, что эти митинги организованы. Понятно, что используется механизм страха, принуждения, угроз, где-то, может быть, подкупа. Но число людей, якобы пришедших на митинг фальсифицировано. В регионе с такой численностью населения невозможно привести на митинг миллион человек. Да даже 150 тысяч сомнительная цифра. Все подобные цифры не соответствуют действительности, и нет оснований им доверять", - указал Канкия.

Вместе с тем, он полагает также, что не было поручения из Москвы для проведения массового митинга в Грозном. "Скорее всего, сам Рамзан Кадыров, власти ЧР хотят показать свою приверженность и лояльность одному из кандидатов в президенты РФ», - резюмировал Канкия.

Напомним, в марте 2018 года перед президентскими выборами власти Чечни призвали жителей публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы. Работники бюджетных учреждений рассказали тогда о принудительном характере участия в акции.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию и в других мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе.

Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата" и к участию в субботниках. Так, в сентябре 2020 года бюджетники Урус-Мартановского района сообщили, что вынуждены были участвовать в субботнике, организованном местными властями, причем помимо территорий своих организаций они убирали дополнительно закрепленные за ними участки. В октябре того же года работники бюджетных организаций Надтеречного района и школьники посетовали, что им пришлось заниматься очисткой берегов Терека, организованной властями Чечни.

Весной 2021 года стало известно, что работники грозненских детсадов и школ получили от чиновников разнарядки на участие в субботниках в Грозном. Наводить порядок в столице Чечни приходится и жителям районов республики, рассказала тогда жительница Урус-Мартана.

25 марта 2022 года Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников военной операции на Украине. Участников коллективных молитв принуждают к участию в них, предположил тогда автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.

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