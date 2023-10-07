Призыв отменить выборы президента России озвучен на акции в Грозном

07 октября 2023, 21:00

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Выборы президента в России на время военной операции нужно отменить или же провести их с участием только Путина, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров на акции по случаю дня рождения президента России.

Как писал "Кавказский узел", на встрече 28 сентября президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову обсудить социальные и экономические вопросы, однако тот заявил, что в Чечне проблем нет. Кадыров остановился на военной операции на Украине, отметив, что в случае невыполнения приказа Путина "нам не жить в этом государстве", а Чечня единственный регион, где Путина поддерживает все население.

С призывом отменить выборы в период проведения военной операции на Украине выступил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе акции, приуроченной к 71-летию Владимира Путина. "Я предлагаю, сейчас когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - привело его слова издание "Чечня сегодня".

Кадыров пояснил, что "в период проведения СВО ни о каких выборах президента России не должно быть и речи", так как этим "воспользуются и будут использовать для провокаций многие недружественные страны". По этому поводу "российский народ должен высказать единогласное мнение", добавил он в своем Telegram-канале

В ходе акции молодежные организации региона организовали флешмоб, "в рамках которого около 1500 молодых людей с государственными флагами России и Чечни выстроились в число "71"", сообщил глава Чечни. "Затем при помощи воздушных шаров был поднят огромный баннер с изображением Владимира Путина. Также активисты запустили в небо конструкцию из воздушных шаров с надписью "71 год"", - отметил он.

Массовость акции в Грозном обеспечили бюджетники и студенты

Участниками акции стали бюджетники и студенты, отметил комментатор "Кавказского узла". "Согнали на площадь перед мечетью бюджетников со студентами, которым выдали флаги и футболки с изображениями Путина и выстроили полторы тысячи человек в форме цифры "71". <...> Пообщался сегодня с некоторыми участниками прошедшего в Грозном митинга. Как всегда, основную массу участников составили работники бюджетной сферы, студенты вузов и учащиеся средних учебных заведений. По их словам, участие в данном мероприятии было обязательно-принудительным, "отказникам" пригрозили большими проблемами на работе и в учебе. Одна из участниц назвала прошедший митинг "дешевым, душным, бессмысленным и постановочным". "Заранее заготовленные протокольные речи, популизм и показуха", - охарактеризовал мероприятие мой давний знакомец, преподаватель техникума в Грозном", - написал он.

Учащихся для участия в акции привлекли угрозами, "мол, в учёбе проблемы будут", - привел оппозиционный властям Чечни Telegram-канал слова одного из участников акции. Для участия в акции пришлось пройти через несколько контрольных постов, на площади участникам акции выдали футболки. "Изымали у всех зарядники, наушники и отобрали у кого-то резиновый мяч", приводятся в публикации слова участника акции.

Митингом ко дню рождения Путина Кадыров показывает поддержку и лояльность, туда, как и на другие мероприятия, "сгоняют бюджетников и учащихся", используя народ в интересах власти, говорится в другой публикации Telegram-канала.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в субботниках и митингах.

Также 25 марта 2022 года Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников спецоперации. Участников молитв принуждают к участию в них , предположил автор блога на "Кавказском узле" Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.

Напомним, ранее в Чечне не раз проводились массовые митинги в поддержку действий Кадырова. Так, 2 февраля 2022 года жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи.

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