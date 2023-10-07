Кадыров назначил нового главу Минздрава Чечни

07 октября 2023, 08:39

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Новым главой министерства здравоохранения Чечни назначен Адам Алханов, занимавший ранее должность вице-премьера республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 14 сентября бывший министр здравоохранения и зампред правительства Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, что уволился с должности по собственному желанию и по личным причинам уехал в другую страну. Сам Сулейманов после отставки избегал публичности, а освещающие деятельность силовиков телеграм-каналы сообщали, что Сулейманов был жестоко убит.

Адам Алханов, сын бывшего главы МВД по Чечне Руслана Алханова и муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат.

Новым главой Минздрава Чечни назначен Адам Алханов, который ранее занимал должность вице-премьера республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В качестве главы Минздрава Чечни Алханов принял участие во встрече с руководителем управления Росздравнадзора по Москве и Московской области Романом Курыниным и заведующим оперативным отделом территориального московского центра медицины катастроф Алексеем Сысоевым, написал Кадыров сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Напомним, 12 сентября об убийстве Эльхана Сулейманова заявил Ахмед Закаев. "Это абсолютная правда… Он действительно убит. Они его закопали живьем", – заявил Закаев в эфире youtube-канала Freeдом.

"Его обвинили в том, что… это подручные Кадырова, он его постоянно подкармливал какими-то таблетками якобы, которые он требовал от него, это были полунаркотические обезболивающие или успокоительные. И в итоге это дало очень серьезное осложнение, побочный эффект на его здоровье. И буквально перед какой-то операцией он посоветовался с этим своим врачом Сулеймановым, это было в Москве, и тот сказал, я не отвечаю, что это может помочь, но рискнуть стоит, потому что другого выхода нет. Из-за этого то, что Кадыров получил какое-то осложнение в результате применения каких-то веществ, за это его и наказали. Его убили на самом деле", – сказал Закаев.

Сам Сулейманов позже, 14 сентября, рассказал, что уволился из-за того, что у его ребенка проблемы со здоровьем. "Мы разошлись по взаимному согласию, а недавно я услышал эти слухи (об убийстве. – Прим. "Кавказского узла") и просто не могу понять, откуда они рождаются", – сказал бывший министр здравоохранения Чечни.

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