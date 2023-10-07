Адам Алханов. Стопкадр из видео https://t.me/RKadyrov_95/3969

07 октября 2023, 08:39

Кадыров назначил нового главу Минздрава Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новым главой министерства здравоохранения Чечни назначен Адам Алханов, занимавший ранее должность вице-премьера республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 14 сентября бывший министр здравоохранения и зампред правительства Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, что уволился с должности по собственному желанию и по личным причинам уехал в другую страну. Сам Сулейманов после отставки избегал публичности, а освещающие деятельность силовиков телеграм-каналы сообщали, что Сулейманов был жестоко убит.

Адам Алханов, сын бывшего главы МВД по Чечне Руслана Алханова и муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат.

Новым главой Минздрава Чечни назначен Адам Алханов, который ранее занимал должность вице-премьера республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В качестве главы Минздрава Чечни Алханов принял участие во встрече с руководителем управления Росздравнадзора по Москве и Московской области Романом Курыниным и заведующим оперативным отделом территориального московского центра медицины катастроф Алексеем Сысоевым, написал Кадыров сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Напомним, 12 сентября об убийстве Эльхана Сулейманова заявил Ахмед Закаев. "Это абсолютная правда… Он действительно убит. Они его закопали живьем", – заявил Закаев в эфире youtube-канала Freeдом.

"Его обвинили в том, что… это подручные Кадырова, он его постоянно подкармливал какими-то таблетками якобы, которые он требовал от него, это были полунаркотические обезболивающие или успокоительные. И в итоге это дало очень серьезное осложнение, побочный эффект на его здоровье. И буквально перед какой-то операцией он посоветовался с этим своим врачом Сулеймановым, это было в Москве, и тот сказал, я не отвечаю, что это может помочь, но рискнуть стоит, потому что другого выхода нет. Из-за этого то, что Кадыров получил какое-то осложнение в результате применения каких-то веществ, за это его и наказали. Его убили на самом деле", – сказал Закаев.

Сам Сулейманов позже, 14 сентября, рассказал, что уволился из-за того, что у его ребенка проблемы со здоровьем. "Мы разошлись по взаимному согласию, а недавно я услышал эти слухи (об убийстве. – Прим. "Кавказского узла") и просто не могу понять, откуда они рождаются", – сказал бывший министр здравоохранения Чечни.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Чеченский министр поддержал Баку в связи с новым витком войны", "Жители Чечни раскритиковали призыв Сулейманова ужесточить режим самоизоляции", "Видео Сулейманова посеяло сомнения в его словах о работе в Грозном".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 октября 2023, 07:43

  • Рабочие в Грузии потребовали повышения минимальной зарплаты

    Союз профсоюзов Грузии провел акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси с требованием повысить минимальную зарплату с 20 лари до 636 лари. Уровень минимальной зарплаты не менялся с 1999 года, отметил председатель Союза профсоюзов Ираклий Петриашвили.

07 октября 2023, 06:49

07 октября 2023, 05:53

07 октября 2023, 04:54

07 октября 2023, 03:55

  • Ростовский депутат Михаил Сапрыкин избежал наказания

    Суд приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Ростовской области Михаила Сапрыкина, обвиняемого в мошенничестве, к штрафу, но освободил от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи