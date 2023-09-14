Сулейманов в интервью Minval.Az о своей судьбе озвучил похвалы в адрес Кадырова

14 сентября 2023, 18:35

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Бывший министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что уволился с должности по собственному желанию и по личным причинам уехал в другую страну. Здоровье Кадырова на момент своей отставки Сулейманов назвал удовлетворительным и озвучил похвалы в адрес главы Чечни, следует из интервью бывшего чеченского чиновника изданию Minval.Az.

"Кавказский узел" писал, что в телеграм-каналах, освещающих действия силовиков, в том числе на Северном Кавказе, появились сообщения об убийстве бывшего министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и о возможной причастности к этому людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого на странице бывшего чиновника в социальной сети появилось его фото, в комментариях к которому от лица Сулейманова указано, что он находится в Анкаре. Журналистка-расследователь из Азербайджана утверждает, что информация о смерти Сулейманова – недостоверная.

Эльхан Сулейманов родился 15 июля 1974 года, после окончания азербайджанского медицинского университета в 1998 году работал в Бакинском онкологическом научном центре. 17 марта 2014 года назначен советником главы Чечни по вопросам здравоохранения, главным врачом Республиканского онкодиспансера в Грозном. 17 ноября 2015 года назначен заместителем главы Минздрава Чечни, а 8 апреля 2016 года – главой Минздрава республики, сообщается в биографической справке Сулейманова на сайте "Единой России". В 2021 году он был назначен на должность заместителя председателя правительства Чечни, и 24 октября 2022 года был освобожден с должности по собственному желанию, сообщает издание ИА "Грозный-информ".

Бывший глава Минздрава Чечни и личный врач Рамзана Кадырова Эльхан Сулейманов сообщил сегодня, что уволился с должности по собственному желанию. "Я ушел в отставку по моей просьбе, потому что у моего ребенка проблемы со здоровьем. Мы разошлись по взаимному согласию, а недавно я услышал эти слухи, и просто не могу понять, откуда они рождаются. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию, и мы с Рамзаном Кадыровым разошлись, у нас никаких проблем в ходе сотрудничества не было", - приводятся его слова в публикации азербайджанского портала Minval.Az "Эльхан Сулейманов – «Минвалу» : При мне Рамзан Кадыров не болел".

По его словам, он удивлен, что его "противопоставляют власти Чечни". Он отметил, что на момент его увольнения с должности в октябре 2022 года "Кадыров был здоров, при мне он не болел". "Сейчас я не могу сказать ничего, поскольку я не на связи с ним. Состояние его было удовлетворительное и физическое состояние было – неплохое", - заявил Сулейманов журналистке Рамелле Ибрагимхалиловой. При этом Сулейманов похвалил главу Чечни, отметив, что не видел от него "ничего плохого" и "таких глав, как Рамзан Ахматович, которые делают все для развития здравоохранения, поискать надо".

Сулейманов подчеркнул, что его отсутствие в соцсетях, которое частично породило слухи о его убийстве связано с тем, что и до вступления в должность главы Минздрава Чечни он избегал публичности и раз в полгода "делился статусами в Facebook*". Когда находился на посту министра, он информировал о своей деятельности, а после увольнения счел, что необходимости в этом больше нет. "Мне надоела эта публичность, она переворачивает мою жизнь вверх дном", - отметил Сулейманов, предположив, что источником слухов о его смерти стала оппозиция.

Сулейманов добавил, что в связи с необходимостью лечения ребенка вынужден находиться за границей и добавил, что получал предложения о работе из других стран, но пока не готов их принять.

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