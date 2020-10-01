Жители Надтеречного района пожаловались на участие в субботнике

01 октября 2020, 13:19

Работники бюджетных организаций Надтеречного района и школьники посетовали, что им пришлось участвовать в очистке берегов Терека, организованной властями Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно рассказывали о принудительном участии в субботниках. Так, 27 сентября бюджетники Урус-Мартановского района сообщили, что вынуждены были участвовать в субботнике, организованном местными властями, причем помимо территорий своих организаций убирали дополнительно закрепленные за ними участки.

Заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. По мнению главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, практика принуждения к участию в субботниках является продолжением традиций советских времен.

В Надтеречном районе Чечни в рамках всероссийской акции "Вода России" очистили от бытового мусора и древесного хлама берега рек. По данным чеченского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в субботнике приняли участие сотрудники администрации района, учащиеся и преподаватели образовательных учреждений, работники участкового лесничества и волонтеры из числа других местных жителей, сообщило сегодня издание "Чечня сегодня".

Субботник прошел вчера, в среду, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной администрации. "Кто желает, не желает [поучаствовать в субботнике], никто не спрашивал - сказали, надо, и отправили. Помимо нас, привлекли еще учителей и школьников. Каждой группе был определен участок, который следовало очистить. Работали несколько часов", - рассказал сотрудник администрации.

Местный житель Зайнди посетовал на туристов, оставляющих после себя мусор. "Тут у нас есть очень живописное место, вот летом сюда и тянутся любители отдохнуть, покупаться в Тереке, хотя это и запрещено. Кто-то и порыбачить приезжает. Плохо то, что многие после себя оставляют кучи всякого мусора. Таких нерадивых отдыхающих следовало бы штрафовать и заставлять убирать мусор, тогда бы не приходилось субботник организовывать", - сказал он.

Школьник из села Знаменского, Магомед, рассказал, что весь его класс отправили чистить берег Терека. "Это, как пояснили, общероссийская экологическая акция. Мешки для сбора мусора и рабочие перчатки с надписями «Вода России», получили на месте. Осматривали берега и весь мусор собирали в эти мешки, которые грузили потом на машину и отправили на мусорную свалку", - сообщил учащийся.

"Субботник был экологический, надо было у реки Терек собрать мусор. Летом здесь много людей отдыхает, и оставляют после себя пустые бутылки, пакеты и прочий мусор. Все это нужно было собрать, чем мы и занимались где-то полдня. Кто хотел, был в защитной маске, кто-то без. Помимо нас и взрослые были, учителя и работник администрации района", – отметила старшеклассница Зарема.

Отметим, что чеченские бюджетники ранее также неоднократно жаловались на вынужденное посещение "Ахмат Арены". Так, в марте грозненские бюджетники и студенты жаловались, что чиновники продолжали принуждать их к посещению "Ахмат Арены", несмотря на рекомендацию избегать массовых мероприятий из-за коронавируса. Грозненцев вынуждали посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза.