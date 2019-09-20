Жители Чечни озвучили методы принуждения к масштабным субботникам

20 сентября 2019, 19:55

Бюджетникам в Чечне под угрозой увольнения приходится в свободное время красить деревья и убирать мусор на дорогах и кладбищах, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В субботниках, организованных во всех районах Чечни, участвуют тысячи человек, отчитались власти республики.

Как писал "Кавказский узел", работники бюджетных организаций в Чечне неоднократно сообщали о принудительном участии в организованных властями мероприятиях. Так, в начале сентября они рассказали о нескольких митингах, матчах и субботниках, которые вынуждены были посетить под угрозой увольнения. 12 сентября школьники и бюджетники массово были привлечены к участию в экологическом субботнике в Шалинском и Гудермесском районах.

Власти Аргуна 7 августа провели общегородской субботник, участие в котором было, по словам местных жителей, строго обязательным. Субботники с участием бюджетников широко практикуются в Чечне даже в тех сферах, где они не очень эффективны, обратил внимание адвокат Абусупьян Гайтаев. Субботник может быть только добровольным, такие мероприятия не предусмотрены Трудовым кодексом, подчеркнул юрист.

Субботники с участием "работников организаций и ведомств, активистов молодежных движений, добровольцев из числа местных жителей организованы во всех районах Чечни, сообщил 19 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства республики. "Задача – до наступления холодов привести в порядок и благоустроить территории", - сказал он.

Бюджетники Грозненского района были вынуждены принять участие в субботнике, в частности, 18 сентября, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" работница одной из местных бюджетных организаций Малика.

"Вывели всех, начиная от работников администрации до учителей и медиков. Каждой организации выделен отдельный участок, где надо навести порядок – покрасить бордюры и деревья, убрать кустарник, собрать мусор, скосить траву. Мы практически полдня занимались тем, что убирали мусор вдоль дороги на Грозный. Сейчас уже никто не отказывается на субботники или на митинги ходить, это бесполезно", - рассказала Малика.

Сотрудники одного из учреждений Шалинского района в течение нескольких дней участвовали в субботниках, рассказала местная жительница Хава. "Руководство администрации проверяет постоянно, как дело движется. И улицы убираем, и кладбища чистим, и белим и красим, где надо. Работаем, когда скажут, потому что директор заявил, что это не его прихоть, а кто не хочет быть на субботниках, тот пусть пишет заявление и уходит с работы. Субботников в этом месяце до этого у нас еще не было, а вот на митинги и дважды на футбол съездить пришлось", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

В частности, по словам Хавы, 16 и 17 сентября она вместе с коллегами участвовала в субботниках в центре Шали и на местном кладбище.

Работник бюджетной организации Мурад сообщил, что ему и его коллегам за неделю дважды пришлось выезжать на субботник. "Практически везде субботники идут. Как минимум до октября, сказали, придется этим заниматься", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Грозненского района Лиза участвовала в субботнике в селе Знаменское. "По собственному желанию я бы на субботники не ходила, но приходится это делать. У руководства один аргумент – не хочешь быть на субботнике, увольняйся", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Лиза.

Житель Чечни Хамзат рассказал, что ему пришлось предупредить руководство о том, что не сможет участвовать в субботнике. "Я сам на субботник не ходил, у нас родственник умер. Заплатил знакомому парню 500 рублей, он вместо меня поработал. Это можно делать, просто надо предупредить начальство", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хамзат.

Власти Чечни отчитались о тысячах участников массовых субботников

Репортаж, озаглавленный "Массовые субботники проходят во всех 8-ми секторах Чечни", опубликован на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" 14 сентября. В частности, в Шали проходят "масштабные субботники", говорится в телесюжете. "Красят, белят, очищают территорию от мусора и сухостоя – так на каждом участке трудятся сотни человек, это сотрудники различных организаций, а также неравнодушные местные жители", - рассказали авторы репортажа.

На видео показаны женщины, красящие трубопровод, и мужчины, спиливающие кустарники, рубящие деревья и расчищающие дорогу. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, за которым закреплен Шалинский район, "вместе с руководителем района не только следит за исполнением, но и принимает в субботнике активное участие", прокомментировали авторы сюжета кадры, на которых показан Магомед Даудов, стригущий траву триммером.

15 августа глава Чечни объявил подчиненным о решении разделить республику на восемь территориальных секторов для контроля за решением вопросов социально-экономического развития. За каждым из секторов закреплен ответственный чиновник, пояснил Рамзан Кадыров. В частности, в сектор главы парламента республики Магомеда Даудова включены Курчалоевский и Шалинский районы.

Работы в Чечне ведутся "практически везде, где требуется уборка", сообщили авторы репортажа, уточнив, что субботники идут уже несколько дней. Только в Шалинском районе в субботниках приняли участие более 4000 человек, а в Курчалоевском районе "сотни добровольцев занимаются озеленением и уборкой мусора", субботники должны завершиться до наступления холодов, говорится в телесюжете.

Бюджетники вправе пожаловаться на принуждение в прокуратуру и СМИ

Чечня - единственный российский регион, где регулярно практикуются организованные властями субботники, сказала ранее "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "В советское время всех призывали работать на субботниках. А в настоящее время я не слышала, чтобы в других регионах были аналогичные чеченским субботники", - сообщила правозащитница.

Заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию", - пояснил он. Однако обращение даже в федеральные ведомства и суды ничего не даст, так как жалоба будет «спущена» в нижестоящие органы в Чечню, сказал адвокат. Кроме того, у заявителя могут возникнуть проблемы с работодателем. "В таком случае я советую обращаться в СМИ для огласки ситуации. Федеральному центру очень не нравится, когда происходят подобные скандалы, а Кадырову совсем не хочется терять авторитет в глазах Путина... Оптимально, чтобы жалоба была коллективная, а поведение работодателя было записано на видео", - посоветовал Черноусов.

Бюджетники могут пожаловаться в прокуратуру на принуждение к участию в общественном мероприятии, для этого можно сделать скриншоты сообщений в мессенджере, записать требования на диктофон либо записать звонок при помощи специальных приложений в телефоне, рассказала 9 сентября корреспонденту "Кавказского узла" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

Однако федеральные органы власти не будут заниматься этими жалобами, признала юрист. "И даже если обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру России, его спустят по подведомственности в Чечню", - пояснила Юлия Федотова.