Жители Аргуна рассказали о принудительном участии в субботнике

08 августа 2019, 20:30

Власти Аргуна провели масштабный общегородской субботник, участие в котором было строго обязательно, сообщили местные жители. Они связали субботник со стремлением новоназначенного мэра выслужиться перед Рамзаном Кадыровым.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров. Аргун является одной из ключевых точек республики, поэтому Рамзан Кадыров уделяет ему особое внимание, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Новоназначенный мэр Аргуна Хас-Магомед Кадыров организовал масштабный субботник, участие в котором было строго обязательным, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Вчера был субботник. Всех работников администрации, коммунальщиков, работников различных организаций вывели на улицы, чтобы убрать в мусор и привести все в порядок. Указание провести субботник, как нам сказали, было отдано новым мэром города. Практически весь день женщины занимались сбором мусора, покраской оград и бордюров, а мужчины убирали кустарник, скашивали траву и грузили мусор в машины. У нас уже шутят, что правление Кадырова в Аргуне началось с бесплатного субботника для людей", - рассказала сотрудница одной из местных организаций, Асет.

"Нас заранее предупредили, чтобы взяли с собой рабочую одежду, потому что по указанию нового мэра в городе объявлен субботник. Нам отвели территорию в центральной части города. Чистили и красили бордюры, убирали траву, вывозили мусор весь день. Местные в основном в своих дворах порядок наводили", - рассказал другой бюджетник, Иса.

"Нас по-быстрому собрали утром на работе, выдали инвентарь и отправили на уборку улиц города. Начальству поступило указание от мэрии, привлекли всех, кого было можно. Субботник был по всему городу. Чистили, убирали, красили, вывозили мусор. Нам отвели территорию недалеко от сахарного завода. Заросли пришлось убирать, косить траву и мусор вывозить", - сообщил работник местной бюджетной организации Алан.

Жители Чечни назвали субботник способом мэра "проявить рвение"

Новый руководитель Аргуна таким образом проявил себя перед руководством республики, считают жители Чечни. "Новый назначенец показал свои возможности и заодно отметился перед руководством. Как-никак, но организация масштабного субботника в пределах достаточно большого города дело не такое уж и простое. Тут и организации надо подключать, и вопросы обеспечения инвентарем решать, и транспорт привлекать, и так далее", - отметил местный житель Салавди.

"В том. что новый мэр Аргуна организовал массовый субботник. нет ничего удивительного. Обычно так поступают практически все новые назначенцы в главы города или района. Когда племянник Кадырова Хамзат стал префектом Курчалоевского района, он тоже организовал субботники. То же самое делали и другие кадыровские назначенцы. Это просто такой достаточно легкий и эффективный способ проявить свое рвение перед Рамзаном и показать настрой на работу", - указала жительница Чечни Марина.

Отказ участвовать в субботниках грозит увольнением

Субботники с участием бюджетников широко практикуются в Чечне, даже в тех сферах, где они не очень эффективны, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абусупьян Гайтаев. "В основном к участию в субботниках подходят серьезно, и увиливать от этого почти невозможно. Наверное, если только когда человек болеет", - добавил он.

По своей сути субботник может быть только добровольным, такие мероприятия лежат за рамками Трудового кодекса, отметил Гайтаев. "Найти правовые основания для неучастия невозможно. Разве что кто-то решит пройти путь от демонстративного отказа от участия в субботнике и посмотреть на последствия этого - например, на увольнение. И после этого со всеми записями разговоров и документами пойти в суд. Но я что-то ни разу не слышал о таких процессах и не думаю, что найдутся желающие пройти такой путь", - сказал адвокат.

Чечня - единственный российский регион, где регулярно практикуются организованные властями субботники, предположила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "В советское время всех призывали работать на субботниках. А в настоящее время я не слышала, чтобы в других регионах были аналогичные чеченским субботники. Хотя, может быть, они есть. Но и в советское время, и сейчас субботники заявлялись как добровольное мероприятие. Хотя и в советское время существовало такое понятие, как «добровольно-принудительно». Я думаю, что в Чечне призыв на субботники госслужащих — это минимальное нарушение, которое только можно представить", - резюмировала она.

Субботники - это лучшее, что российские регионы могли бы позаимствовать у Чечни, считает чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "К сожалению пытки и правовой беспредел, который чинили федералы во время и после войны, распространились и укоренились во всей стране. Надеюсь, что субботники проводимые во имя чистоты улиц городов и сел, станут для народов России более желанным мероприятием. Может быть, не все бюджетники идут на них с большим удовольствием, но этот вклад очень нужен, и каждый, кто принял в нем участие, потом будет ценить порядок в своем городе или селе" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После поездки Рамзана Кадырова в Октябрьском районе Грозного начались работы по уборке территории. Порядок на участках не наводили около 30-40 лет, рассказали местные жители. Работники бюджетной сферы пожаловались на принуждение к субботникам.

Отметим, что Аргун является одним из шести городских поселений Чечни. Согласно данным администрации города, общая численность населения составляет более 38 тысяч человек.