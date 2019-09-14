Школьники рассказали о принудительных субботниках в Чечне

14 сентября 2019, 07:12

Школьники и работники бюджетных организаций в массовом порядке были привлечены к участию в экологическом субботнике, прошедшем накануне в Шалинском и Гудермесском районах Чечни. Привлекать школьников к субботникам можно только при их желании и с разрешения родителей, объяснили юристы.

Как писал "Кавказский узел", чеченские студенты пожаловались на принуждение к участию в прошедших 6 сентября мероприятиях по случаю празднования Дня республики. Принуждение участвовать в общественных мероприятиях нарушает законодательство, отметила юрист Юлия Федотова.

Учащиеся старших классов образовательных учреждений Шали, работники администрации и других госучреждений участвовали в экологическом марафоне "Чистые берега Кавказа", сообщили 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла" в префектуре района.

"Во время экологического субботника, в котором у нас приняли участие больше тысячи человек, включая учащихся старших классов местных школ, работников администраций, активистов молодежных организаций и других людей, от мусора были очищены берега реки Басс-Джалка. Акция проведена в рамках Всероссийского экологического субботника и экологического же марафона "Чистые берега Кавказа", - заявил представитель администрации.

"Прямо с занятий отправили убирать мусор в береговой зоне. Выделили участок линии, который надо было очистить от мусора, и мы несколько часов занимались тем, что собирали мусор и бутылки. Пластик и все, что там было, складывали в мешки. От школы нас отправили. Были и взрослые из администрации, техника была для вывоза мусора", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" учащийся одной из шалинских школ Адам.

"Прямо в школьной форме и работали на очистке от мусора берега реки. Хорошо хоть перчатки выдали рабочие, убирать грязные мусорные пакеты, битое стекло, пластик и все остальное было довольно неприятно. Никто ничего заранее не говорил. Учительница просто предупредила, что едем на субботник, и все", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" другая ученица Мадина.

Аналогичные мероприятия пошли 12 сентября также в соседнем Гудермесском районе. Здесь участники субботника занимались очисткой береговой линии на реке Черная. В субботнике также участвовали учащиеся старших классов местных школ и работники бюджетных организаций.

"У нас в канун начала нового учебного года чуть ли не каждый день, включая выходные, проводились субботники на территории школы. Сами учителя этим занимались. Вчера уже со школьниками отправили чистить от мусора береговую линию на реке Черной. До этого нас (педагогов) задействовали в мероприятиях по случаю дня рождения Ахмата-хаджи Кадырова, потом праздновании Дня республики. А еще на футбол нас отправляют периодически. У меня с этим проблем нет, посылаю племянника вместо себя, он большой любитель футбола. Некоторые нанимают кого-нибудь, кто поедет на футбол. "Такса" - 500 рублей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" педагог из Гудермесского района Асет.

Юристы рассказали о правах детей и родителей при принуждении к участию в мероприятиях

Привлечение к субботникам и другим трудовым действиям школьников может осуществляться только при их желании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марат Аманлиев, президент общественной организации "Коллективная защита".

"Принудительный труд, в соответствии с конституцией, в России запрещен. Поэтому, если хочешь участвовать в субботнике - участвуешь, не хочешь - нет", - отметил он.

При этом может быть ситуация, что человеку самому будет неудобно отказаться от участия в подобных мероприятиях, считает Аманлиев.

"Существует своеобразный коллективный дух, который сплачивает людей", - пояснил он, указав, что с правовой точки зрения заставлять ребенка убирать траву или что-то другое неправильно.

"У школьника есть обязанность учиться, получать знания, но нет обязанности, к примеру, копать грядки на школьном дворе", - отметил также Аманлиев.

Он рекомендовал родителям, недовольным таким положением вещей, обращаться с жалобами в прокуратуру и в министерство образования на действия администрации, которые обязывают детей заниматься деятельностью, не связанной с образовательным процессом.

Имеются определенные учебные планы и мероприятия, которые сдвигаются из-за такого рода мероприятий, что является нарушением законов в сфере образования, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков.

"Это просто волюнтаризм. Запланированы были уроки и вдруг решили, что нужно вести школьников на субботник, взяли и погнали их без согласования с родителями. Добровольным такое дело не назовешь", - сказал он.

Ребенок - это лицо с ограниченной дееспособностью, и если он занимается какой-то трудовой деятельностью, то должен получать разрешение от родителей, пояснил Широков.

"Нужно заключать какой-то договор. Отсутствие соглашения может расцениваться и как нарушение законодательства об охране семьи и детства, и как нарушение трудового законодательства", - считает он.