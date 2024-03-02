Съезд народа Чечни уделил особое внимание выборам президента

02 марта 2024, 12:21

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В Грозном проходит Съезд народа Чечни, делегаты которого особое внимание уделили предстоящим выборам президента России. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне явка избирателей на выборах будет "невероятно высокой".

Как информировал "Кавказский узел", в Чечне регулярно проводятся Съезды народа республики. В частности, 23 марта 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что итогом работы съезда стала резолюция, в которой делегаты призвали представителей власти и общества консолидировать усилия для дальнейшего развития Чечни.

Сегодня в Грозном, в 11.00 мск в Чеченском государственном драматическом театре имени Нурадилова начал работу Съезд народа Чечни. В мероприятии принимают участие представители Германии, Казахстана, Киргизии, Франции, Иордании, Сирии и других стран, передал сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" чеченский общественно-политический еженедельник "Вести Республики".

Съезд приурочен к предстоящим выборам президента России. Он проводится по просьбам делегатов и жителей Чечни, пояснило издание.

В мероприятии, в частности, принимают участие глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы от республики Адам Делимханов, вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов, председатель Совета алимов Северного Кавказа Хож-Ахмед Кадыров и муфтий республики Салах Межиев, сообщило ИА "Чечня Сегодня".

Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ожидает, что на предстоящих выборах президента в Чечне будет "невероятно высокая явка" избирателей. Он пояснил, что у него такое мнение, поскольку между жителями Чечни высокая коммуникация, и о каких-либо мероприятиях они рассказывают друг другу. Потому явка традиционно на большинство мероприятий бывает высокой, привело агентство слова Кадырова.

Глава Чечни уточнил, что на съезде будут обсуждаться предстоящие выборы президента. По его словам, значимость мероприятия очень высокая, отметило ИА "Грозный Информ".

В работе Съезда народа Чечни в текущем году приняли участие 800 делегатов. Из них – 220 от общественных организаций, 491 – от муниципалитетов и 89 – приглашенные. В 2023 году в съезде приняли участие 4000 делегатов из 23 стран мира, уточнил на своем сайте гостелеканал "Грозный". В сообщении при этом не поясняется процедура отбора делегатов.

Напомним, в Чечне именем Владимира Путина названы различные объекты. В частности, 5 октября 2008 года центральная улица Грозного – проспект Победы – была переименована в проспект имени Путина.

20 февраля Кадыров рассказал в своем телеграм-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе назван именем Путина. Ранее, 16 февраля, он сообщил в своем телеграм-канале, что в центре Грозного появится новый район, который назовут также в честь Владимира Путина.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, отметил ранее политолог Дмитрий Орешкин*. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", – сказал Орешкин* ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Путин регулярно вручает награды Рамзану Кадырову. В частности, 9 февраля стало известно, что президент наградил главу Чечни орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, отметив его "большой вклад в укрепление государственности".

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