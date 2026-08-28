Боец из Дагестана убит в зоне военной операции

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Иззет Агасиев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 2086 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2085 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

В Аркитской средней школе состоялось открытие мемориальной доски выпускнику Иззету Агасиеву, убитому в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Табасаранского района в Telegram-канале.

Иззет Агасиев родился в 1966 году в многодетной семье в селе Аркит. В 1983 году окончил школу, затем учился в Дербентском сельхозтехникуме. Прошёл срочную службу в Советской армии. После демобилизации завершил учёбу в техникуме, затем занимался бизнесом, работал в "Русгидро" и завхозом в дербентском филиале Московского института экономики.

В 2023 году добровольно отправился в зону СВО, воевал на Луганском направлении. В сентябре 2025 года был убит. Похоронен в родном селе. Награждён орденом Мужества (посмертно).

Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600 Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2086 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Табасаранского района сообщила, что в специальной военной операции убиты Анвер Агаев, Низами Магомедов, Арафат Асланов и Абдулкерим Рамазанов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".