Комбатант из Дагестана убит в зоне военной операции

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Магомед Сайдумов из Рутульского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 2085 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2084 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

О том, что в ходе специальной военной операции был убит Магомед Сайдумов из села Мишлеш Рутульского района отчиталась администрация района в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели военного администрация в сообщение не привела.

Ранее администрация Рутульского района сообщила, что в специальной военной операции убит Ринат Мусаев.

Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600 Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2085 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.