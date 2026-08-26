Четверо дагестанцев осуждены по делу о тюремном джамаате

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Южный окружной военный суд приговорил четверых жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. По версии суда, отбывая сроки в колонии, они вступили в террористическое сообщество и распространяли его идеологию.

По версии суда и следствия, подсудимые Идрис Исрафилов, Гайирбег Курамагомедов, Омар Абдулаев и Шамиль Раджабов, отбывая наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении в Дагестане, добровольно вступили и в дальнейшем совместно с другими осужденными участвовали в террористическом сообществе "Джамаат", созданном в период с 21 ноября 2008 года по 28 октября 2011 года на территории исправительного учреждения.

Подсудимые выполняли обязанности по обеспечению деятельности сообщества, в том числе информировали других осужденных о деятельности сообщества, распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, посещали занятия по литературе, признанной экстремистскими материалами, занимались изучением исламистской радикальной идеологии и практики терроризма, сообщает сегодня Южный окружной военный суд в Telegram-канале.

Кроме этого осужденные искали и хранили материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещенной литературы, аудио- и видеоматериалов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными в участии в террористическом сообществе 1 и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима: Исрафилову и Абдулаеву - по 7 лет; Курамагомедову и Раджабову - по 6 лет.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - говорится в сообщении суда.

Идрис Исрафилов родился 18 сентября 1994 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курамагомедов и Абдулаев - 1991 года рождения, Раджабову - 33 года. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные всех осужденных с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда 16 июля 2026 года. Все они уроженцы Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил четверых жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 8 до 23 лет. По версии суда, ранее, отбывая сроки в колонии, они вступили в террористическое сообщество.