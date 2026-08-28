Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части

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К двум годам колонии общего режима приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Кадыкоева, который без уважительной причины не явился на службу в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", в УК РФ 24 сентября 2022 года были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Нальчикский гарнизонный военный суд 27 августа вынес приговор военнослужащему по фамилии Кадыкоев, признав его виновным в совершении преступлений по части 3.1 статьи 337, сообщает пресс-служба суда на официальном сайте.

Суд установил, что Кадыкоев 30 июня 2026 года в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в воинскую часть. 27 июля Кадыкоев добровольно прибыл в военный следственный отдел в Нальчике, а с 30 июня до 27 июля он проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.

Кадыкоев вину признал и высказал сожаление о содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Пресс-служба суда в сообщении не называет имя военнослужащего, однако, согласно карточке уголовного дела на сайте суда, осужденный - Теймураз Кадыкоев. Дело на рассмотрение в суд поступило 21 августа, а приговор был вынесен 27 августа судьей Лазаревым на первом же заседании.

"Кавказский узел" также писал, что к шести годам колонии общего режима приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Вазарова, который дважды без уважительной причины не являлся на службу в воинскую часть.