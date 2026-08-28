Аналитики спрогнозировали безальтернативные выборы главы Чечни

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Реальной политической конкуренции на предстоящих выборах главы Чечни не будет, участие Халида Накаева и Исмаила Денильханова нужно для демонстрации формальной альтернативы действующему главе Рамзану Кадырову.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счета. На следующий день избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух других претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.

6 августа Кадыров был зарегистрирован в качестве кандидата. 11 августа Исмаил Денильханов и Халид Накаев зарегистрированы кандидатами на выборах главы Чечни. Голосование пройдет 18–20 сентября. На предыдущих выборах в 2021 году Кадыров, согласно официальным результатам, получил 99,70% голосов, тогда как два его соперника — 0,27% на двоих.

Предстоящие выборы главы Чечни прокомментировали 27 августа корреспонденту "Кавказского узла" блогер Тумсо Абдурахманов, анонимная продюсер и режиссер из Чечни и политолог, кандидат политических наук, доцент Чеченского государственного университета, который также дал комментарии на правах анонимности.

Денильханов и Накаев являются техническими кандидатами, функция которых заключается исключительно в том, чтобы их имена присутствовали в избирательном бюллетене, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов*.

«Им даже не нужно изображать реальную борьбу с Кадыровым или проводить полноценную предвыборную кампанию», - сказал он.

Оба - обычные представители команды Кадырова, которым поручено исполнить роль технических кандидатов

Ни Денильханов, ни Накаев не являются известными политиками в Чечне и не представляют оппозицию Кадырову, считает Абдурахманов. По его словам, оба являются представителями команды главы Чечни. «Оба - обычные представители команды Кадырова, которым поручено исполнить роль технических кандидатов», — заявил он.

Схожую оценку дала чеченский продюсер и режиссер. «Однозначно - именно технические кандидаты, прекрасно понимая, что без "выбора" выборы недействительны. И подают именно тех, кого одобрил КРА. Тут без вариантов. И самое смешное - люди это понимают, смеются и спрашивают: «А зачем эта фикция?» - сказала она.

Неугодных тут блокируют

За политической деятельностью Денильханова и Накаева собеседница подробно не следила, однако убеждена, что оба относятся к команде и сторонникам руководства Чечни. По ее мнению, в противном случае они не смогли бы занимать свои должности и присутствовать в республиканском информационном поле. «Неугодных тут блокируют. И даже если журналист, не ведая, возьмет интервью, можете быть уверены - оно не выйдет в эфир. Проверено», - утверждает она.

Политолог дал более осторожную оценку. Он обратил внимание, что «технический кандидат» - не юридическое понятие и не официальный статус, а политологический и журналистский термин. «Обычно так называют человека, который зарегистрирован кандидатом, но реальная победа не является целью его участия. Такой кандидат может выполнять разные функции: создавать видимость конкурентной кампании, обеспечивать присутствие нескольких фамилий в бюллетене, представлять системную партию, участвовать в дебатах либо решать другие организационные задачи. В отличие от спойлера, его задачей необязательно является отбор голосов у конкретного конкурента», - пояснил он.

Для определения того, является ли кандидат техническим, по его словам, следует оценивать совокупность признаков: ведет ли он самостоятельную кампанию, пытается ли реально победить, критикует ли фаворита, предлагает ли альтернативную программу, мобилизует ли собственный электорат, обладает ли собственной командой и ресурсами. Отдельными признаками, отметил собеседник, говорящими в пользу того, что кандидат является «техническим», является то, что «его участие согласовано с более сильным кандидатом или властями».

При этом фактическую конкурентность нынешних выборов политолог оценивает как крайне низкую. Он указал на «огромный разрыв результатов предыдущей кампании, отсутствие заметной борьбы за электорат Кадырова и публичной конфронтации с ним, а также повторное выдвижение Накаева после результата 0,12% в 2021 году».

Формально выборы главы Чечни являются конкурентными - в бюллетене три кандидата

«Формально выборы главы Чечни являются конкурентными - в бюллетене три кандидата. Однако результаты предыдущих кампаний и публичная деятельность нынешних соперников Кадырова не свидетельствуют о существовании между ними реальной борьбы за власть. Участие кандидатов парламентских партий как минимум обеспечивает необходимую внешнюю альтернативность голосования», - считает собеседник.

Накаев получил в 2021 году в 44 раза меньше голосов, чем КПРФ

Для Халида Накаева нынешняя кампания стала второй попыткой избраться главой Чечни. В 2021 году он также представлял КПРФ и занял последнее место среди трех кандидатов.

За Кадырова тогда, согласно официальным результатам, проголосовали 711 973 человека - 99,70%. Кандидат от «Справедливой России» Иса Хаджимурадов получил 1 064 голоса или 0,15%, а Накаев - 835 голосов или 0,12%.

Одновременно в республике проходили выборы в парламент Чечни. За КПРФ тогда проголосовали 36 828 человек - 5,16%, что позволило партии получить два из 41 места в республиканском парламенте. «Справедливая Россия» получила 39 884 голоса или 5,59%, и также два мандата. «Единая Россия» заняла 37 мест.

Число голосов за КПРФ оказалось более чем в 44 раза выше числа голосов за выдвинутого этой же партией кандидата на пост главы республики.

Выборы в Чечне вообще не стоит воспринимать как реальный избирательный процесс

Тумсо Абдурахманов* объясняет этот разрыв тем, что не считает опубликованные результаты отражением реального волеизъявления избирателей. «Выборы в Чечне вообще не стоит воспринимать как реальный избирательный процесс. Это фарс. Любые цифры, которые нам впоследствии озвучивают - заранее определенные показатели, не имеющие ничего общего с реальным волеизъявлением населения», - сказал он.

Режиссер также не считает разрыв между результатами партии и ее кандидата свидетельством различий в реальной электоральной поддержке. «Такой разрыв объясняется тем, что они получат именно столько мандатов, сколько им разрешили, и ни одним больше. А голосование за главу и вовсе более чем ясно. Голосуют близкие, чтобы не было по нолям», - считает она.

При этом собеседница подчеркнула, что, по ее наблюдениям, сегодня в Чечне существует и реальная поддержка Кадырова. По ее словам, даже некоторые критически настроенные жители республики задаются вопросом, за кого еще можно было бы проголосовать, и отмечают результаты его работы. «Сегодня реально голосуют за КРА. Это по факту. Даже те, кто против, отмечают: "А за кого еще?" Он делает то, что не делал никто. Особенно это усиливается за счет помощи малоимущим, а она реально есть, надо отдать должное», - сказала она.

Политолог обратил внимание, что «разрыв между результатами Накаева и КПРФ позволяет поставить вопрос о том, предпринимал ли кандидат попытку мобилизовать даже собственный партийный электорат».

Накаев публично поддерживал политику Кадырова

Накаев родился в 1969 году в Ачхой-Мартане. В 1992 году окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал экономистом, руководил отделением почтовой связи, затем перешел в администрацию Ачхой-Мартановского района, где прошел путь от ведущего инженера до заместителя главы. С 2012 года занимал пост заместителя главы администрации Сунженского района, а в 2016 году был избран депутатом парламента Чечни от КПРФ, говорится в биографии политика, опубликованной на сайте парламента.

Накаев является первым секретарем чеченского отделения КПРФ. Однако в его публичных выступлениях последних лет не обнаруживается принципиальной критики действующего главы республики.

На отчетно-выборной конференции чеченского отделения КПРФ Накаев положительно оценил социально-экономические показатели Чечни и связал их с политикой действующего руководства. Как сообщал официальный сайт КПРФ, политик заявил, что эти результаты были бы невозможны без «целенаправленной, грамотно выстроенной политики» Рамзана Кадырова и правительства республики.

В другом выступлении Накаев говорил об участии жителей Чечни специальной военной операции «при поддержке» Кадырова. Эти слова также были опубликованы на официальном сайте КПРФ.

Доцент ЧГУ назвал это показательным контрастом между политической линией федеральной КПРФ и ее чеченского отделения. «Федеральная КПРФ регулярно выступает против инициатив "Единой России", а ее чеченское отделение публичной оппозиционной линии в отношении Кадырова практически не демонстрирует», - отметил он.

Мне вообще неизвестен Накаев как политик, тем более как оппозиционный политик

Тумсо Абдурахманов* сообщил, что ему неизвестны случаи реальных разногласий Накаева с Кадыровым или выступлений депутата против значимых инициатив республиканских властей. «Мне вообще неизвестен Накаев как политик, тем более как оппозиционный политик. Я не могу припомнить ни одного заметного инфоповода, связанного с его политической деятельностью», - сказал Абдурахманов.

По данным анонимного режиссера, Накаев относится к тейпу Чартой. Она отметила, что его представители живут в разных районах Чечни. Первоначально собеседница допустила, что часть из 835 голосов, полученных Накаевым в 2021 году, могла принадлежать его родственникам и близким. Однако связывать этот результат непосредственно с тейповой принадлежностью кандидата она не стала. «Я не думаю, что за него голосовали по тейповой принадлежности. Эти голоса - чисто родственники, работа, партия, как говорится: партия сказала "надо" - ответили "есть". Вот и все», - сказала она.

Кандидат возглавляет Общественную палату Чечни, которая готовит наблюдателей

Второй соперник Кадырова Исмаил Денильханов представляет «Справедливую Россию - За правду». В отличие от Накаева, на выборах главы Чечни он участвует впервые, но политическим новичком не является.

Денильханов родился в 1978 году. Он арабист и востоковед, кандидат исторических наук, заслуженный художник Чечни, председатель регионального отделения Союза художников России и председатель Общественной палаты Чечни. В 2025 году он защищал диссертацию по отечественной истории на тему воздействия капиталистического уклада на традиционное общество Чечни второй половины XIX - начала XX века.

Денильханов действительно известен как художник, причем его творческая деятельность не ограничивается формальным членством в профессиональном объединении. С 20 февраля по 5 апреля 2026 года в Государственном музее Востока в Москве проходила его персональная выставка «Вечные смыслы. Современная арабо-мусульманская каллиграфия Исмаила Денильханова». В нее вошли около 40 работ в технике digital art (цифровое искусство – прим. «Кавказского узла»). Сам Денильханов на открытии называл выставку важным рубежом в своей творческой карьере, говорится в публикации на сайте музея.

Как общественный деятель Денильханов неоднократно занимал позиции, совпадающие с позицией руководства Чечни.

В декабре 2021 года после выступления режиссера Александра Сокурова на заседании президентского Совета по правам человека Денильханов назвал его заявления «антигосударственными» и сообщил, что Общественная палата Чечни обратится в Следственный комитет с просьбой дать им правовую оценку, об этом сообщила ЧГТРК "Грозный".

Тумсо Абдурахманов* сообщил, что не знает Денильханова как заметного политического деятеля, и не смог припомнить случаев его политической критики руководства Чечни. «О политической деятельности Денильханова мне тоже ничего не известно, и я не могу припомнить ни одного заметного инфоповода, связанного с его политической деятельностью», - сказал он.

Для реального политического соперника он слаб

Анонимный чеченский режиссер также не считает Денильханова реальным политическим соперником Кадырова. «Для реального политического соперника он слаб. Критика в адрес руководства республики? Это из области фантастики. Она может быть, если ему дадут указание для создания иллюзии возможности критики власти. Иначе - нет», - считает она.

Чеченский политолог дал более осторожную оценку. По его словам, Денильханов не является случайным человеком, появившимся непосредственно перед выборами, поскольку «имеет политический опыт, был депутатом, участвовал в предыдущих кампаниях и обладает собственной публичной карьерой». Поэтому «само его выдвижение нельзя представить как появление неизвестного кандидата исключительно ради заполнения бюллетеня». «Но одновременно его предыдущая публичная деятельность не демонстрирует политической конфронтации с Кадыровым. Поэтому вопрос остается тем же: какую альтернативу политике действующего главы предлагает Денильханов и за счет чего собирается его победить», - отметил политолог.

При этом Денильханов возглавляет Общественную палату Чечни - структуру, которая непосредственно занимается подготовкой общественного наблюдения за выборами. 5 Августа Общественная палата Чеченской республики сообщила об успешном завершении комплекса мероприятий по подготовке общественных наблюдателей к выборам в Единый день голосования 20 сентября 2026 года, об этом говорится в публикации на сайте палаты.

Из опубликованной информации не следует, что лично Денильханов после регистрации кандидатом продолжает руководить подготовкой наблюдателей. Ответственным за организацию подготовки общественных наблюдателей в той же публикации от 5 августа назван руководитель аппарата Общественной палаты Шамхан Гайрбеков.

Оппозиционные партии располагают четырьмя мандатами в парламенте Чечни

КПРФ и «Справедливая Россия» представлены в парламенте Чечни. По итогам выборов 2021 года каждая получила по два депутатских места против 37 у «Единой России».

Чеченское отделение КПРФ при этом нельзя назвать существующим только на бумаге. Согласно данным самой партии, к 2024 году оно насчитывало 3390 членов против 2712 в начале 2021 года. Региональное отделение сообщало о сотнях встреч с жителями и рассмотренных обращениях. Однако наличие партийных структур и депутатских мандатов само по себе не означает возможности влиять на принятие политических решений, отметил политолог.

Крупных кампаний против инициатив главы, конфликтов вокруг бюджета, демонстративного голосования против важнейших законопроектов или попыток блокировать решения властей не было

Политологу не удалось найти заметных примеров принципиального публичного противостояния чеченских фракций КПРФ или «Справедливой России» с Кадыровым или республиканской «Единой Россией». «Крупных кампаний против инициатив главы, конфликтов вокруг бюджета, демонстративного голосования против важнейших законопроектов или попыток блокировать решения властей не было», – отметил он.

«Это не доказывает, что депутаты никогда не голосовали иначе: для такого категорического вывода необходимо поднимать поименные протоколы всех заседаний парламента. Но если вопрос стоит именно о политически заметных конфликтах, в открытой публичной повестке они практически не просматриваются», - подчеркнул политолог.

«Справедливая Россия» также ведет собственную партийную деятельность и имеет свою программу, в частности, в мае 2026 года партия публично обсуждала предвыборную программу. Однако крупной региональной кампании чеченского отделения партии, направленной непосредственно против политики Кадырова, политолог обнаружить не смог. «КПРФ и "Справедливая Россия" формально образуют парламентское меньшинство, однако располагают лишь четырьмя из 41 мандата на двоих и не способны влиять на решения парламента без поддержки "Единой России". В открытых источниках также не обнаруживается заметных политических кампаний двух фракций против ключевых инициатив Кадырова или республиканской власти», - сказал он.

Мне неизвестен ни один законопроект или принципиальный вопрос, по которому представители этих партий вступали бы в конфликт с партией власти

Тумсо Абдурахманов* считает представленные в региональном парламенте оппозиционные партии такими же техническими. «Любые оппозиционные партии, представленные в региональном парламенте Чечни, являются такими же техническими, как и кандидаты от этих партий на пост главы республики. Мне неизвестен ни один законопроект или принципиальный вопрос, по которому представители этих партий вступали бы в конфликт с партией власти», - заявил он.

Анонимная собеседница также считает, что реального политического влияния КПРФ и «Справедливая Россия» в Чечне не имеют. «Реального влияния эти партии не имеют однозначно. Это показательная картина "типа многопартийности" и возможности выбора. Мы же знаем, "Единая Россия" правит везде. И все кандидаты и депутаты заранее известны, кто пройдет, пофамильно», - заявила она.

Участие Накаева и Денильханова аналитики сочли формальностью

Предыдущие выборы показывают крайне ограниченный масштаб электоральной конкуренции. В 2016 году каждый из трех соперников Кадырова получил менее 1% голосов. В 2021 году результат самого Кадырова, согласно официальным данным, вырос до 99,70%, а его два соперника получили в сумме 1899 голосов.

Политолог считает, что с фактологической точки зрения участие соперников Кадырова корректнее характеризовать как обеспечение формальной альтернативности выборов, а не как способ легитимации действующего главы. Утверждение о том, что именно легитимация является целью их участия, по его словам, требует доказательств координации кандидатов с властями либо соответствующей политологической оценки.

При этом он указал на ряд признаков, позволяющих говорить о преимущественно процедурной функции таких кандидатов: «Это огромный разрыв результатов, отсутствие заметной борьбы за электорат Кадырова, отсутствие публичной конфронтации с ним и повторное выдвижение Накаева после результата 0,12%».

Прежде всего альтернативные кандидаты нужны для самой избирательной процедуры и демонстрации наличия выбора

«Прежде всего альтернативные кандидаты нужны для самой избирательной процедуры и демонстрации наличия выбора. Российское законодательство не требует, чтобы соперники действующего губернатора обладали сопоставимой поддержкой, но наличие нескольких кандидатов позволяет проводить выборы как конкурентное голосование, а не референдум о доверии одному человеку», - сказал он.

Абдурахманов* связывает участие альтернативных кандидатов прежде всего с необходимостью формально соблюсти установленную избирательную процедуру. «Да, это, конечно, всего лишь формальное соблюдение установленной процедуры», - заключил он.

Анонимный чеченский продюсер и режиссер также считает участие соперников Кадырова исключительно процедурной формальностью. «Процедурная форма и не более. Я вообще не понимаю, зачем эти "выборы" или зачем тратить на них такие деньги? Результат известен заранее. Именно поэтому я не голосую», - заключила она.

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