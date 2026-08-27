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18:40, 27 августа 2026

Житель Дагестана осужден за подготовку теракта и призывы к экстремизму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ровшана Селимова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке теракта, публичных призывах к экстремизму и надругательстве над Государственным флагом России.

По версии суда, 21 февраля 2025 года подсудимый, находясь по месту своего жительства в селе Мугарты Дербентского района, опубликовал видеоматериал, содержащий призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, не исповедующих религию ислам.

18 марта Селимов, находясь на территории Мемориала Великой Отечественной войны, который находится в селе, снял установленный на мемориале Государственный флаг, который отвез к месту своего жительства, где в тот же день растоптал его ногами, сообщает сегодня Южный окружной военный суд на странице во "ВКонтакте".

Эти действия подсудимый снял на видеокамеру своего мобильного телефона, а соответствующую видеозапись также разместил в интернете вместе с фотографией мемориала с уже отсутствующим на нем флагом.

2 апреля Селимов перевез флаг от места своего жительства в недостроенное здание, облил его бензином и поджог, сняв весь процесс на видеокамеру своего мобильного телефона, а видеозапись также разместил в интернете.

Кроме того, в период с 10 марта по 4 апреля он вступил в переписку с аккаунтом пользователя, в ходе которой обсуждал совместное совершение в апреле на территории Махачкалы террористического акта. Этот аккаунт контролировался органами безопасности.

В частности, подсудимый 28 марта отправил в адрес этого аккаунта инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, а также аудиосообщение о необходимости выбрать один из объектов газоснабжения в Махачкале для его поджога. 4 апреля Селимов в переписке подтвердил готовность совершить поджог.

В итоге, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

"Кавказский узел" также писал, что житель Карабудахкента, который срезал ножом и бросил на землю 15 красных флагов перед Днем Победы в 2024 году, был приговорен к исправительным работам за реабилитацию нацизма.

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Автор: Кавказский узел

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