Житель Карабудахкента приговорен к исправительным работам за реабилитацию нацизма

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Житель Карабудахкента, который срезал ножом и бросил на землю 15 красных флагов перед Днем Победы в 2024 году, признан виновным в оскорблении памяти защитников Отечества.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане предстал 19-летний житель Карабудахкентского района был обвинен по статье о реабилитации нацизма. Согласно версии обвинения, он публично оскорбил память защитников Отечества.

Согласно материалам уголовного дела, 11 мая 2024 года парень срезал складным ножом и бросил на землю 15 красных флагов, вывешенных на центральных улицах Карабудахкента ко дню празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Этим, по мнению суда, он публично выразил неуважение к обществу и оскорбил память защитников Отечества.

В судебном заседании обвиняемый вину признал и заявил, что раскаялся в содеянном. Дело по ч.3 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). рассматривалось Верховным Судом Дагестана.

"Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. В случае уклонения от назначенного наказания суд вправе заменить его на принудительные работы или лишение свободы", - сообщается 13 мая в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Комментариями от осужденного или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о других делах по статье о реабилитации нацизма, возбужденных против жителей юга России по разным поводам. Так, в начале марта суд назначил по одному году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем. Музыкант Эдуард Шарлот, обвиненный по этой статье из-за своих публикаций в соцсети, извинялся перед Рамзаном Кадыровым, а в декабре 2024 года был приговорен к реальному сроку в колонии.

В ноябре 2024 года четыре жителя Дагестана были задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске, силовики распространили в Telegram видео с их извинениями. Действия молодых людей, которым вменили реабилитацию нацизма, следовало трактовать по более мягкой статье о вандализме или хулиганстве, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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