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07:13, 29 ноября 2024

Версия следствия по делу об осквернении мемориала в Невинномысске поставлена под сомнение

Мужчины стоят у Вечного огня. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действия уроженцев Дагестана, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске, следствие расценило как реабилитацию нацизма, хотя их следовало трактовать по более мягкой статье о вандализме или хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября стало известно, что четыре жителя Дагестана задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. После задержания силовики распространили в Telegram видео с их извинениями. 15 ноября следователи сообщили, что все четверо молодых людей арестованы по уголовному делу о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК РФ; предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Камеры наблюдения зафиксировали, что молодые люди опускали ноги в огонь, толкали друг друга и что-то бросали в пламя. Сами задержанные - Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев и Шамиль Магомедов – в публичных извинениях пояснили, что "решили погреться".

Инцидент в Невинномысске прокомментировали "Кавказскому узлу" руководитель исследовательского центра «Сова» Александр Верховский и адвокат Тимур Филиппов.

Оба эксперта заметили, что следователи неверно квалифицировали действия задержанных. Так, Александр Верховский указал, что такие деяния, как правило, не имеют идейной мотивации и являются простым мелким хулиганством. "К тому же не существует официального перечня символов воинской славы, так что здесь есть правовая неопределенность. Если бы был нанесен реальный ущерб объекту, действие могло бы квалифицироваться как вандализм. Причем идейный мотив как квалифицирующий признак должен расследоваться отдельно", - сказал он.

Их деяние может быть квалифицировано как вандализм или вообще мелкое хулиганство

Аналогичное мнение высказал Тимур Филиппов. "Их деяние может быть квалифицировано как вандализм или вообще мелкое хулиганство. В любом случае избранная квалификация явно избыточна", - сказал он.

Часть 2 статьи 214 УК РФ (вандализм группой лиц, а равно по мотивам ненависти или вражды) предусматривает более мягкое наказание, чем "реабилитация нацизма" - до трех лет лишения свободы.

Говоря о динамике подобных случаев, Александр Верховский назвал ее «неравномерной». "Динамика по этой статье в основном состоит из таких вот эпизодов. Она неравномерная. Я полагаю, статья 354.1, как и статья 148 «Оскорбление чувств верующих» используется не столько для наказания нарушителей, сколько для создания шума вокруг этих дел. Обе эти статьи - больше инструменты пропаганды, чем репрессии (хотя, конечно, есть исключения)", - подчеркнул он.

Тимур Филиппов счел причиной таких действий недостаточное уважение к местам увековечивания воинской славы. "Ответ на вопрос с чем связано отсутствие такого уважения наверное лежит не в юридической, а в социальной плоскости. Государство при Путине сделало всё для монополизация памяти и использует День Победы для укрепления собственной легитимности и продвижения определенной политической повестки, ограничивая альтернативные взгляды на историю. День Победы встроен в государственную идеологию для усиления патриотической риторики и использования символики Победы в государственных целях. И именно эти действия вызывают раздражение у населения, называющего это «победобесием». Вероятно, отсюда и проявление неуважения к местам воинской славы и военным мемориалам", - сказал он.

Кроме того, государство настаивает, что оно "в лице действующей власти" является "преемником великой Победы и продолжателем традиций наших предков, победивших фашизм", отметил адвокат.

Они не придают значения символам воинской славы в той же степени, что старшее поколение

"Очевидно, что далеко не все согласны с такой ролью Путина и его друзей, удерживающих [...] власть в России, что вполне может выражаться и в отношении к символам воинской славы России. При этом следует помнить, что субъектами таких правонарушений чаще всего ставятся молодые люди, которые не воспитывались в духе советской идеологии, и Великая Отечественная война для них является [всего лишь] историческим эпизодом. В связи с чем они не придают значения символам воинской славы в той же степени, что старшее поколение", - заявил он.

При этом, по словам адвоката, есть тенденция к увеличению числа таких дел об экстремизме, но, по его мнению, она в целом связана с ужесточением форм преследования тех, кто проявляет неуважение к государству.

"Это также может быть связано с желанием усилить ответственность и предотвратить подобные преступления в будущем, поскольку ужесточение наказания, пожалуй, единственный инструмент, который власть умеет и желает применять. Однако использование строгих мер может иметь обратный эффект. Чрезмерная жесткость может привести к ощущению несправедливости и вызвать противоположную реакцию в обществе. Если государство воспринимает символы Победы исключительно как свою собственность, это может отдалять часть общества, которая чувствует, что их личные или семейные истории не находят отражения в официальной риторике", - сказал Филиппов.

При этом он отметил, что власти уже не нужно уважение людей. "Достаточно просто страха. На нем она, собственно, и держится, что и является причиной тенденции увеличения числа таких дел. Подавление воли к сопротивлению - вот единственный мотив и причина роста дел об экстремизме. Проблема уважения к государственным символам и методам его достижения требует балансировки между необходимостью поддержания общественного порядка и правами граждан на выражение своих взглядов. А вот выражать свои взгляды в России на сегодняшний день, по мнению власти, и есть экстремизм", - заявил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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