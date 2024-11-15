Обвиняемые в осквернении мемориала в Невинномысске отправлены в СИЗО

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Четверо молодых людей из Дагестана, задержанные в Невинномысске за осквернение мемориала "Вечная слава", отправлены под стражу.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев и Шамиль Магомедов задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. После задержания молодых людей силовики распространили в Telegram видео с их извинениями.

Суд в Невинномысске арестовал по ходатайству следствия четверых жителей Дагестана, обвиненных в осквернении символов воинской славы России, сообщило сегодня краевое управление СКР на своей странице "ВКонтакте".

В сообщении следствия не уточняется, на какой срок обвиняемым избрана мера пресечения. Судя по видео, опубликованным пресс-службой ведомства, в зал суда обвиняемых доставляли в наручниках.

Всем четверым молодым людям вменяется статья о реабилитации нацизма с отягчающими обстоятельствами - группой лиц и по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

"Кавказский узел" также писал, что в марте следователи возбудили уголовное дело против трех жителей Северного Кавказа, обвинив их в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. В конце октября суд назначил всем троим по году колонии-поселения.

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