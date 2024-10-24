Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске

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Суд отправил в колонию троих жителей Северного Кавказа, которых весной 2024 года обвинили в осквернении Вечного огня в Невинномысске.

Как писал "Кавказский узел", в марте следователи возбудили уголовное дело против трех жителей соседних со Ставропольским краем республик, обвинив их в освернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. Один подозреваемый к тому моменту уже был задержан, двух других объявили в розыск. О передаче дела в суд следствие сообщило 23 сентября. По информации источников, молодые люди приезжали в Невинномысск на соревнования.

Суд признал виновными всех троих обвиняемых в осквернении вечного огня возле обелиска на “Аллее славы” назначив им реальные сроки лишения свободы. Обвинение указывало, что молодые люди подносили подошву обуви к огню и совершали вокруг него акробатические трюки, снимая действо на камеру.

Каждому из троих молодых людей суд назначил по году колонии-поселения. Кроме того, они лишены права занимать должности на госслужбе в течение двух лет после освобождения, сообщил со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда “Интерфакс-Юг”.

В сообщении не уточняется, признали ли обвиняемые свою вину. Комментариями осужденных или их адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

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