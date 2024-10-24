RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:14, 24 октября 2024

Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил в колонию троих жителей Северного Кавказа, которых весной 2024 года обвинили в осквернении Вечного огня в Невинномысске. 

Как писал "Кавказский узел", в марте следователи возбудили уголовное дело против трех жителей соседних со Ставропольским краем республик, обвинив их в освернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. Один подозреваемый к тому моменту уже был задержан, двух других объявили в розыск. О передаче дела в суд следствие сообщило 23 сентября. По информации источников, молодые люди приезжали в Невинномысск на соревнования. 

Суд признал виновными всех троих обвиняемых в осквернении вечного огня возле обелиска на “Аллее славы” назначив им реальные сроки лишения свободы. Обвинение указывало, что молодые люди подносили подошву обуви к огню и совершали вокруг него акробатические трюки, снимая действо на камеру. 

Каждому из троих молодых людей суд назначил по году колонии-поселения. Кроме того, они лишены права занимать должности на госслужбе в течение двух лет после освобождения, сообщил со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда “Интерфакс-Юг”. 

В сообщении не уточняется, признали ли обвиняемые свою вину. Комментариями осужденных или их адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
13:51, 22 октября 2024
Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"
Все события дня
Новости
24 октября 2024, 04:13
Адвокат добивается освобождения инвалида из СИЗО Новочеркасска
24 октября 2024, 02:15
Жители Красноярского района сообщили о проблемах с подъемом затопленной переправы
24 октября 2024, 01:16
Дошло до суда новое дело Владимира Атаманчука
Зулкафи Кушербаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Яшкульского района от 22.10.24, https://t.me/yashkyl/25811
24 октября 2024, 00:17
Мобилизованный из Калмыкии убит в военной операции
23 октября 2024, 23:18
Аресты цыган снизили межэтническую напряженность в Иловле
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
22:10, 22 августа 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Тщетные усилия. Поиски администрации Кавминвод привели активистов в суд
Фото
17:52, 28 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Время собирать камни. На Кавминводах начали изымать у частников земельные участки в курортной зоне
Фото
18:06, 27 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
4
о реакции пятигорского мэра на лезгинку
Все блоги
Справочник
Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
22:10, 22 августа 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Тщетные усилия. Поиски администрации Кавминвод привели активистов в суд
Фото
17:52, 28 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Время собирать камни. На Кавминводах начали изымать у частников земельные участки в курортной зоне
Фото
18:06, 27 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
4
о реакции пятигорского мэра на лезгинку
Фото
14:32, 21 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
На Кавминводах требуют восстановить администрацию особо охраняемого курортного региона
Фото
12:54, 8 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Свалка. Жителя Кавминвод оштрафовали за нанесенный экологический ущерб
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Оппозиционные политики Ника Мелия, Георгий Гахария, Михаил Саакашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе (слева направо) на предвыборном плакате “Грузинской мечты”. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла” от 23.10.24.
23 октября 2024, 16:35
Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Асламбек Эжаев на экране в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
23 октября 2024, 14:50
Приговор книгоиздателю Эжаеву оставлен в силе вопреки доводам защиты

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии
23 октября 2024, 12:25
Спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в подготовке переворота

Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше