24 сентября 2024, 04:11

Дошло до суда дело об осквернении Вечного огня в Невинномысске

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Суд в Невинномысске рассмотрит дело троих жителей Северного Кавказа, которым грозит до пяти лет заключения за осквернение Вечного огня. 

Как писал "Кавказский узел", в марте следователи возбудили уголовное дело против трех жителей соседних со Ставропольским краем республик, обвинив их в освернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. Один подозреваемый к тому моменту уже был задержан, двух других объявили в розыск. 

Следственные органы завершили дело об осквернении Вечного огня в Невинномысске, трое жителей "соседней республики" предстанут перед судом, сообщило 23 сентября региональное управление СКР. 

Обвинение троим мужчинам предъявлено по статье о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК России). По этой статье им грозит до пяти лет заключения или принудительных работ. 

Как утверждает обвинение, инцидент произошел 1 марта. Молодые люди в тот день приехали в Невинномысск на соревнования, отмечает ставропольское издание NewsTracker.

Комментариями обвиняемых или их адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 37-летнего мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в Невинномысске, поместили под домашний арест. 

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Примечание:

"Житель Кисловодска получил срок за сожжение венков в Вечном огне", "Дончанин арестован за повреждение воинского мемориала", "Житель Невинномысска обвинен в реабилитации нацизма". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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