×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:18, 5 ноября 2026

Студент и мигрант заподозрены в подготовке теракта на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики уроженца одной из стран Центральной Азии и студента местного колледжа. По версии силовиков, сотрудник украинских спецслужб предложил им за деньги поджечь релейный и батарейный шкафы в Ставрополе.

Уголовные дела о попытке теракта в Ставрополе возбуждены в отношении уроженца одной из стран Центральной Азии и студента местного колледжа, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали безработного уроженца одной из стран Центральной Азии, а также студента регионального колледжа, причастных к покушению на совершение теракта по заданию украинских спецслужб, госизмене и оказанию помощи противнику", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По данным следствия, подозреваемые через иностранный мессенджер установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, который предложил им за деньги поджечь релейный и батарейный шкафы в Ставрополе.

Действуя в соответствии с полученными инструкциями, в январе этого года они попытались совершить поджог. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ по Ставрополью.

Уголовные дела квалифицированы по ч.3 ст. 30, п."а" ч.2 ст.205 (покушение на совершение теракта), ст.275 (госизмена) и ст.276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ).

Ранее опрошенные "Кавказским узломаналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращенных терактах. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Верхний Ларс. Фото: https://www.e-osetia.ru/ Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1000 большегрузов

Водители 1008 большегрузных машин ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Девушка убегает из дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Юная чеченка поделилась историей побега от насилия в семье

Девушка чеченского происхождения, жившая в Волгоградской области, смогла сбежать от родственников, которые угрожали насильно увезти ее в Чечню и выдать там замуж. По словам чеченки, ей помогли “добросовестные сотрудники полиции”.

Директор института экспертиз осужден в Дагестане по делу о взятках

Суд в Дагестане приговорил к сроку в колонии и крупному штрафу директора частной организации, которого уличили в получении взяток по сговору с сотрудниками Дагтехкадастра. 

Свалка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Минприроды Дагестана обязало главу села ликвидировать стихийную свалку

Главе Хамаматюрта в Бабаюртовском районе Дагестана поручено очистить от отходов юго-западную окраину села, где инспекторы обнаружили крупную стихийную свалку.

Фотографии троих осужденных на сайте кампании Free AKA. Скриншот "Кавказского узла". Близкие Гаджиева, Тамбиева и Ризванова добиваются международного внимания к их делу

Родные дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и осужденных вместе с ним Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова собирают подписи под открытым письмом к международному сообществу с призывом содействовать их освобождению.

Сотрудники "Дустум К-13" проводят рейды в Курчалоевском районе. Фото: "ЧП Грозный 95" / Telegram-канал. Рейды на дорогах "подразделения" Адама Кадырова вызвали вопросы пользователей

Сотрудники Центральной базы "Дустум К-13" провели рейдовые мероприятия на территории Курчалоевского района. В течении дня были изъяты несколько автономеров. Пользователи соцсети, поинтересовались, с чем было связано появление на дорогах "подразделения" Адама Кадырова.

Темы дня
Свадьба в Карачаево-Черкесии. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=Ekg97avaGMU Муфтий Карачаево-Черкесии призвал сократить затраты на свадьбы

Лаша Чхартишвили (слева) и Каха Каладзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.interpressnews.ge/, https://1tv.ge/ Слова мэра Тбилиси о зоозащитниках обернулись жалобой в прокуратуру

Сотрудники полиции. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру Жительница Дагестана обвинила полицейского в избиении

Эдгар Абухба. Фото: mvdra.org Абухба стал подозреваемым по новому делу о нападении на иностранку

Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:05, 5 ноября 2026
Карапетян Самвел Саркисович
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:09, 5 ноября 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Казбек Коков © Фото пресс-службы Кремля
12:16, 4 ноября 2026
Коков Казбек Валерьевич
События
12:51, 5 ноября 2026
Трое военных из Дагестана названы убитыми на Украине
10:55, 5 ноября 2026
Пожар произошел на Кубани после атаки БПЛА
09:57, 5 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:52, 5 ноября 2026
Налет около 50 беспилотников зафиксирован в Ростовской области
05:53, 5 ноября 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Ростовской области
00:00, 5 ноября 2026
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше