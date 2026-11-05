Студент и мигрант заподозрены в подготовке теракта на Ставрополье

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Силовики уроженца одной из стран Центральной Азии и студента местного колледжа. По версии силовиков, сотрудник украинских спецслужб предложил им за деньги поджечь релейный и батарейный шкафы в Ставрополе.

Уголовные дела о попытке теракта в Ставрополе возбуждены в отношении уроженца одной из стран Центральной Азии и студента местного колледжа, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали безработного уроженца одной из стран Центральной Азии, а также студента регионального колледжа, причастных к покушению на совершение теракта по заданию украинских спецслужб, госизмене и оказанию помощи противнику", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По данным следствия, подозреваемые через иностранный мессенджер установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, который предложил им за деньги поджечь релейный и батарейный шкафы в Ставрополе.

Действуя в соответствии с полученными инструкциями, в январе этого года они попытались совершить поджог. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ по Ставрополью.

Уголовные дела квалифицированы по ч.3 ст. 30, п."а" ч.2 ст.205 (покушение на совершение теракта), ст.275 (госизмена) и ст.276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ).

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращенных терактах. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.