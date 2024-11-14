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22:00, 14 ноября 2024

Молодые люди извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Молодые люди извинились за оскорбление мемориала. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Mash Gor от 14.11.24, https://t.me/mash_gor/6658

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видео с извинениями четверых молодых людей за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске опубликовано в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в Невинномысске четверо молодых людей осквернили Вечный огонь у обелиска "Вечная слава". По данным источников, задержанные - жители Дагестана.

Четыре жителя Дагестана, подозреваемые в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная слава" в Невинномысске принесли свои извинения, сообщил сегодня Telegram-канал Mash Gor.

Как следует из видео, приложенного к публикации, четверо молодых людей стоят  у стены. Они поочередно представились - Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев, Шамиль Магомедов. "Мы залезли 10-го числа на Вечный огонь, решили погреться. Не знали, что там нельзя наступать. Я признаю свою ошибку и хочу извиниться перед всем городом Невинномысском. Прошу прощения, - говорит на записи Магомед Имиев.

"Я тоже хочу извиниться перед городом Невинномысск, перед всей Россией, за то, что осквернили, залезли на высшую память наших предков. Прошу простить меня. Мы не специально, мы не хотели этого", - вторит ему Арсланбек Алиев.

Гусен Алиев, который также принес извинения, рассказал, что они хотели только "погреть ноги".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте следователи возбудили уголовное дело против трех жителей соседних со Ставропольским краем республик, обвинив их в осквернении Вечного огня у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске. Один подозреваемый к тому моменту уже был задержан, двух других объявили в розыск. В конце октября суд назначил всем троим по году колонии-поселения.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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