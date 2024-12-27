Певец Шарлот приговорен к сроку в колонии-поселении

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Суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В последнем слове музыкант, который ранее просил прощения у Рамзана Кадырова, вновь извинился за свои видеоролики.

Как писал "Кавказский узел", в январе музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Гособвинитель отказался от обвинений Шарлота в уничтожении паспорта и возбуждении ненависти и запросил для музыканта, ранее извинившегося перед Рамзаном Кадыровым, семь лет и пять месяцев лишения свободы, а также штраф на крупную сумму.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса), возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России). Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту. Проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал его политическим заключенным.

Суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам колонии поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, сообщило сегодня ТАСС.

Певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в том числе в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в последнем слове попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики,сообщило РИА "Новости".

"От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram*, а именно: поджег паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции", - процитировало его слова агентство.

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