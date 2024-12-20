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16:05, 20 декабря 2024

Прокурор потребовал длительного срока для Шарлота

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель отказался от обвинений певца Эдуарда Шарлота в уничтожении паспорта и возбуждении ненависти и запросил для музыканта, ранее извинившегося перед Рамзаном Кадыровым, семь лет и пять месяцев лишения свободы, а также штраф на крупную сумму.

Как писал "Кавказский узел", в январе музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Суд в Самаре в октябре продлил срок содержания Эдуарда Шарлота под стражей до 25 марта.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса), возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России). Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре того же года музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту.  Проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал его политическим заключенным. 

Представитель гособвинения запросил длительный срок  для певца Шарлота по делу о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. "[Прошу суд] назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 299 тыс. рублей", - привело слова прокурора Владислава Кутузова ТАСС.

Гособвинитель в ходе прений сторон отказался от обвинения Шарлота  в уничтожении официального документа, совершенном из личной заинтересованности (часть 1 статьи 325 УК РФ) возбуждении ненависти или вражды или унижении человеческого достоинства с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК РФ). Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма (часть  4 статьи 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (часть 1 статьи 148 УК РФ). Ранее адвокаты певца подали ходатайство о прекращении его уголовного преследования за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий на основании примирения сторон, говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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