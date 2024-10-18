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16:57, 18 октября 2024

Суд продлил срок ареста певца Шарлота

Эдуард Шарлот. Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Певец Эдуард Шарлот, который в январе принес извинения Рамзану Кадырову, останется под стражей до 25 марта 2025 года, постановил сегодня суд в Самаре.

Как писал "Кавказский узел", в январе музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал. Против Шарлота,возбуждено пятое уголовное дело. Проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал его политическим заключенным. 

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса), возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России). Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео. Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но там у него быстро закончились деньги. В ноябре музыкант решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту. 

Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту* до 24 марта 2025 года по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев, по 24 марта 2025 года включительно", - приводятся в публикации слова судьи.

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Автор: "Кавказский узел"

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