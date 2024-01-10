Певец Шарлот в суде извинился перед Кадыровым и Путиным

10 января 2024, 20:10

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Музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал.

Певец Эдуард Шарлот на сегодняшнем заседании в суде, где рассматривалась апелляция защиты на решение об аресте, попросил прощения у президента России Владимира Путина за то, что разорвал фото с его портретом. Свою речь с извинениями певец произнес на заседании суда, где рассматривалась апелляция на его арест. "Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая, зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", — привело его слова в Самарском областном суде издание 93ru, которое вело онлайн-трансляцию на своем сайте.

Кроме этого, он принес извинения и еще нескольким персонам, в частности, главе Чечни. "Екатерина Мизулина (глава "Лиги безопасного интернета", — прим. "Кавказского узла"), Рамзан Кадыров и другие люди — я вскользь оскорбил вас. Простите меня", — заявил Шарлот, не пояснив, за что именно извиняется перед ними.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. Против Шарлота возбуждено несколько уголовных дел. Два дела — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (статья 325 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня РИА "Новости".

Поводом для их возбуждения стали соцсети Шарлота, в которых он опубликовал провокационные видео - в частности, он разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее, в нижнем белье спел про курс валют на мотив песни "День Победы", прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа, а также сжег свой паспорт и заявил о готовности отправиться на Украину для поддержки ВСУ, сообщила сегодня "Газета.ру".

Летом 2023 года Шарлот переехал в Армению и заявил о своем несогласии с действиями правительства РФ, но в другой стране у него быстро закончились деньги. По этой причине в своих соцсетях он объявил сбор средств. В ноябре музыкант все же решил вернуться в Россию. Деньги на билет снова просил у подписчиков, говорится в публикации.

22 ноября 2023 года, после задержания в петербургском аэропорту Пулково, Шарлот впервые извинился за свои действия, видео извинения опубликовала в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина. Причиной задержания исполнитель назвал свою "осечку в понимании происходящего". Он сообщил, что сжег паспорт Российской Федерации. "Был ошибочно помешан на ложной информации. <…> Я больше так не буду", - сказал певец, отметив, что раскаивается.

"Кавказский узел" писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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