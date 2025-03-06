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12:05, 6 марта 2025

Две девушки в Дагестане осуждены за глумление над Вечным огнем

Девушки варят кофе над Вечным огнем в Махачкале. Фото: Верховный суд Республики Дагестан/ВКонтакте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана назначил по одному году лишения свободы условно двум жительницам Махачкалы, которые в июне 2023 года варили кофе над Вечным огнем.

Как установил суд, 3 июня 2023 года девушки 1995 и 1986 года рождения подошли к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале и стали варить над пламенем кофе в двух турках.

"Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел дело в отношении двух жительниц Махачкалы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц)… Верховный суд республики с учетом данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также их поведения и отношения к содеянному… приговорил каждую к 1 году лишения свободы условно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице объединенной пресс-службы судов республики в социальной сети "ВКонтакте".

Девушки осознали свою вину и в качестве реабилитации за свое поведение возложили цветы перед монументом Воину-освободителю, встречались с ветеранами, посещали детский дом, сообщается  в релизе.

В сообщении не приводятся имена осужденных девушек, однако обстоятельства дела схожи с делом Юлианы Алиевой и Марьям Чунковой, дело которых поступило в Верховный суд республики в январе 2025 года. Это дело передано в Верховный суд повторно, отметил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

28 мая 2024 года Советский райсуд Махачкалы приговорил женщин к двум годам лишения свободы условно. Адвокат обжаловал приговор, указав, что у его подзащитных не было намерения оскорбить память участников войны, "это был глупый бытовой поступок". 13 августа 2024 года апелляционная инстанция отменила приговор, указав, что дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) должен был рассматривать суд региона. После этого дело вернули прокурору, а затем оно поступило в Верховный суд, говорится в публикации.

Согласно материалам дела, обе подсудимые – замужние женщины, у каждой по трое детей. Их адвокат просил отменить приговор и направить дело на пересмотр. Он указал, что женщины "не совершали этих действий публично, поскольку их видел лишь тот, кто снимал их действия на телефон", а их фотография у Вечного огня при приготовлении кофе была распространена затем другим человеком в Telegram.

"Защитник также заявлял в жалобе, что вывод суда о совершении преступления группой лиц также несостоятелен, поскольку из их же показаний следует, что они самостоятельно и одновременно подошли к вечном огню, поднесли к нему турки с кофе и держали их пару секунд, сразу отошли", - говорится в тексте определения. Однако суд заявил, что отменяет приговор "ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений", а доводы апелляционной жалобы адвоката "подлежат оставлению без рассмотрения". 

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Автор: "Кавказский узел"

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