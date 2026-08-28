Житель Дагестана заподозрен в призывах к терроризму
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Кизлярский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. По мнению следствия, в опубликованной им в интернете аудиозаписи, были призывы к терроризму.
По версии следствия, подозреваемый, используя мобильный телефон, опубликовал на своей странице в социальной сети аудиозапись, которая содержала публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.
"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Следственный комитет не уточнил имя подозреваемого, в сообщении также не указано какого рода аудиозапись была распространена подозреваемым.
"Кавказский узел" также писал, что следственным отделом по городу Каспийску возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Каспийска из-за размещенной в сети аудиозаписи, в которой, по мнению следствия, были признаки оправдания терроризма.
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