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17:43, 27 августа 2026

УФАС Кубани возбудил четыре дела за завышение цен на топливо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец автозаправочной станции "Степная" снизил цены на топливо после предупреждения Краснодарского управления ФАС России, возбуждены еще четыре дела. Комментаторы в соцсетях заявили, что для заправки отстаивают несколько часов, если хватит топлива на АЗС.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни ситуация в Сочи с обеспечением бензином демонстрирует признаки стабилизации по сравнению с серединой месяца, по словам местных жителей, нужно знать, куда и когда привезут топливо. На фоне перебоев туристы добираются до Сочи по железной дороге или самолетом через Сухум.

В ходе мониторинга УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны одной из компаний и ООО "Ветлан", работающее под коммерческим обозначением "Степная". Ведомство сочло, что изменение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 могло привести к ущемлению интересов потребителей, передает "Коммерсант".

Параллельно Краснодарское УФАС возбудило четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении продавцов топлива на АЗС под брендами "Уфимнефть", "Лаба", "Южная нефтяная компания" и "Нефтесфера". После возбуждения дел цены на этих заправках также снизились.

Жители Краснодара рассказали о ситуации с топливом

Telegram-канал "Туподар Краснодар", насчитывающий более 56 тысяч подписчиков, опубликовал видео, в котором мужчина говорит, что едет на заправку в полночь, чтобы занять очередь, а наутро заправиться бензином. 

"Время 00.26, очередь большая, все стоят на утро. В результате заправился в 06.30. Кстати топливо через 10 минут прекращают отпускать", - говорит он.

В комментариях к видео пользователи подчеркнули, что нет информации о том, когда и где есть в наличии топливо на АЗС. "Недавно заправлялась на Роснефти на восточном обходе. Очередь двигалась прям шикарно, но, когда дошла до меня, то заправку закрыли на два часа из-за бензовоза. По итогу, приехала я туда в 00:00 где-то, а уехала в 03:00 утра. Заправляли максимум 50 литров", - написала Виктория Плис.

"Где и в какое время? Самое неприятное в этом всем, что человек не знает где какой бензин есть и где какая очередь. В итоге кому-то просто везет "по пути", а кто-то долго стоит, но зато зная, что нужный бензин есть", - прокомментировала Васса Борисовна.

"А как там очередь движется с восточного обхода или с уральской на пересечении?", - спросила Айне.

"Автору видео - респект. Показал реальную ночную "жизнь" в очереди на заправке. Все так и есть!, - подтвердил Добрый Повар.

"Где-то читала, когда все началось в Забайкалье по четверо суток стояли в очередях. Нам есть куда стремиться", - сыронизировала Ann A.

Некоторые комментаторы указали, что заправлялись гораздо быстрее. "Я ни разу дольше 40 минут не стояла, что тоже дичь, но все же. Просто многие не знают где такое", - проинформировала Валя.

"Вчера заправились 95 за минут 30, очередь была, но двигалась нормально", - рассказала Дарья Сафронова.

"Во вторник на шлюзах днём заправился на ГПН 95 Gdrive ровно за 30 минут. Лимит был 100 литров", - написала Varvara.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

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Автор: Кавказский узел

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