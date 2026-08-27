УФАС Кубани возбудил четыре дела за завышение цен на топливо

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Владелец автозаправочной станции "Степная" снизил цены на топливо после предупреждения Краснодарского управления ФАС России, возбуждены еще четыре дела. Комментаторы в соцсетях заявили, что для заправки отстаивают несколько часов, если хватит топлива на АЗС.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни ситуация в Сочи с обеспечением бензином демонстрирует признаки стабилизации по сравнению с серединой месяца, по словам местных жителей, нужно знать, куда и когда привезут топливо. На фоне перебоев туристы добираются до Сочи по железной дороге или самолетом через Сухум.

В ходе мониторинга УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны одной из компаний и ООО "Ветлан", работающее под коммерческим обозначением "Степная". Ведомство сочло, что изменение розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 могло привести к ущемлению интересов потребителей, передает "Коммерсант".

Параллельно Краснодарское УФАС возбудило четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении продавцов топлива на АЗС под брендами "Уфимнефть", "Лаба", "Южная нефтяная компания" и "Нефтесфера". После возбуждения дел цены на этих заправках также снизились.

Жители Краснодара рассказали о ситуации с топливом

Telegram-канал "Туподар Краснодар", насчитывающий более 56 тысяч подписчиков, опубликовал видео, в котором мужчина говорит, что едет на заправку в полночь, чтобы занять очередь, а наутро заправиться бензином.

"Время 00.26, очередь большая, все стоят на утро. В результате заправился в 06.30. Кстати топливо через 10 минут прекращают отпускать", - говорит он.

В комментариях к видео пользователи подчеркнули, что нет информации о том, когда и где есть в наличии топливо на АЗС. "Недавно заправлялась на Роснефти на восточном обходе. Очередь двигалась прям шикарно, но, когда дошла до меня, то заправку закрыли на два часа из-за бензовоза. По итогу, приехала я туда в 00:00 где-то, а уехала в 03:00 утра. Заправляли максимум 50 литров", - написала Виктория Плис.

"Где и в какое время? Самое неприятное в этом всем, что человек не знает где какой бензин есть и где какая очередь. В итоге кому-то просто везет "по пути", а кто-то долго стоит, но зато зная, что нужный бензин есть", - прокомментировала Васса Борисовна.

"А как там очередь движется с восточного обхода или с уральской на пересечении?", - спросила Айне.

"Автору видео - респект. Показал реальную ночную "жизнь" в очереди на заправке. Все так и есть!, - подтвердил Добрый Повар.

"Где-то читала, когда все началось в Забайкалье по четверо суток стояли в очередях. Нам есть куда стремиться", - сыронизировала Ann A.

Некоторые комментаторы указали, что заправлялись гораздо быстрее. "Я ни разу дольше 40 минут не стояла, что тоже дичь, но все же. Просто многие не знают где такое", - проинформировала Валя.

"Вчера заправились 95 за минут 30, очередь была, но двигалась нормально", - рассказала Дарья Сафронова.

"Во вторник на шлюзах днём заправился на ГПН 95 Gdrive ровно за 30 минут. Лимит был 100 литров", - написала Varvara.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.