Боец из Сочи убит в зоне СВО

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Айк Роганян убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 885 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа власти и силовики признали убитыми как минимум 884 бойцов из Краснодарского края.

Айк Роганян убит в военной операции, сообщила администрация Сочи в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества его родным.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 885 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце августа 2025 года администрация Гулькевичского района сообщила, что в военной операции убит Сергей Бригеман.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.