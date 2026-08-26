Жители Сочи рассказали о ситуации с продажами топлива

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В последние дни ситуация в Сочи с обеспечением бензином демонстрирует признаки стабилизации по сравнению с серединой месяца, по словам местных жителей, нужно знать, куда и когда привезут топливо. На фоне перебоев туристы добираются до Сочи по железной дороге или самолетом через Сухум.

Как информировал "Кавказский узел", по данным на 25 августа бензин марки АИ-95 отсутствовал на большей половине заправок Ростовской области и в пяти крупных городах Краснодарского края.

По данным официального телеграм-канала мэрии Сочи, на территории курорта функционирует 58 автозаправочных станций. В период с 19 по 21 августа в рабочем состоянии находилось от 52 до 53 станций. При этом наблюдались серьезные колебания по наличию популярного бензина марки АИ-95 до 24 августа. Но уже к утру 25 августа число стабильно работающих заправок составило 52 с явным точечным распределением бензина по городским районам и заправками, которые обслуживают только спецтранспорт.

Городские власти заявляют, что очереди на АЗС удается постепенно ликвидировать. Для автовладельцев организована справочная поддержка: официальный канал администрации в Telegram, который сообщает о работе горячих линий по номерам 8(862) 296-59-90 и +7 (988) 416-13-14 (только звонки), а также чат-бота, сервиса «Яндекс Заправки» и мобильных приложений сетевых компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть»).

Жители Сочи рассказали о ситуации с топливом

Корреспондент "Кавказского узла" поговорила 25 августа с жителями разных районов Сочи, а также туристами. Они отметили разницу в обстановке по разным районам города: наиболее комфортная ситуация с продажей топлива сложилась в Сириусе и Адлере, в то время как в Хосте и Лазаревском сохраняются задержки и длительные ожидания. Местные жители считают, что это связано с тем, что бензин поставляется неравномерно, а точечными рейсами, а южные транспортные хабы города находятся в приоритете. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

После тотального отсутствия бензина и очередей за тем, который выбрасывали по каплям, очереди стали исчезать, бензин появился

35-летний индивидуальный предприниматель Римма Калинина из Сириуса сообщила, что за последние три дня ситуация с топливом изменилась "в сторону улучшения". «После тотального отсутствия бензина и очередей за тем, который выбрасывали по каплям, очереди стали исчезать, бензин появился. Сегодня (25 августа) я заправилась на "Роснефти" на Олимпийском проспекте без проблем за 5 минут, залили 30 литров», - рассказала она.

32-летний педагог Елена из Адлерского района призналась, что "как будто стало полегче". «Но, по-моему, мы просто научились ориентироваться и охотиться эффективнее за бензином. Не стоим, когда его нет, а уже приблизительно знаем, к какому времени подвезут. Сам заправился - тут же по чатам передаем. Я заправилась напротив ж/д-вокзала в Адлере за 15 минут, дали 40 литров спокойно», - отметила Елена.

Опытом поделился и 40-летний таксист Олег Снегирев из Красной Поляны. «Бензин появился и на Красной Поляне. Очередей не видел дня три. Сегодня (25 августа) спокойно заправился на АЗС по дороге в сторону Красной Поляны, недалеко от аэропорта», - рассказал он.

У нас на заправках уже нет таких бешеных очередей, как три дня назад, но отстоять час-два все еще нужно

«У нас на заправках уже нет таких бешеных очередей, как три дня назад, но отстоять час-два все еще нужно. Вовсю торгуют бензином по 350 рублей за литр спекулянты, предлагают канистры по 20-40 литров. На заправках бензин 73 рубля с копейками, я переплачивать в пять раз не собираюсь, лучше на автобусе поеду. Но кто-то берет, особенно водители с номерами других регионов», - поделилась наблюдениями 28-летняя домохозяйка из Хостинского района Елена Вершинина.

60-летний сварщик из Центрального района Сочи Виктор Шавронский признался, что решил не заправляться впрок. «У меня расход бензина небольшой, езжу мало - в больницу или на рынок. Бешеных очередей к заправкам уже не вижу, но не все АЗС в центре работают, некоторые на Курортном проспекте закрыты. На других стоят по несколько десятков машин. Хотел заправиться впрок, но решил отложить», - сообщил Виктор.

70-летние пенсионеры из Лазаревского района Марина и Леонид Синельниковы посетовали, что приходится экономить бензин. «Экономим бензин, выезжаем только на выходных на дачу. В Лазаревском на одной заправке из двух бензина нет вовсе - только газ, а на "Роснефти" бензин есть, но нужно стоять по 2–2,5 часа. Здесь ситуация практически не изменилась», - рассказал Виктор.

На заправках по пути в Сочи отпускают в среднем по 30 литров на машину

39-летний водитель Константин приехал в командировку из Краснодара. «На заправках по пути в Сочи отпускают в среднем по 30 литров на машину. В самом Сочи заправился в Центральном районе на Мамайке, очереди движутся быстрее. Качество топлива нормальное, разницы не заметил. Однако ночью 24 августа в Адлере было очень неспокойно из-за работы ПВО. По поводу поставок думы разные, то ли импорт морем идет, то ли цистерны с запасами перебрасывают между регионами, где народ особенно возмущен», - поделился он.

Топливный кризис изменил поведение туристов

Пресс-секретарь Ассоциации отельеров АМОС Ольга Емельянова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «были проведены экспертные исследования изменения в поведении отдыхающих, в период «особых обстоятельств» и влиянии этих обстоятельств на курортный сезон». Она добавила, что «отельеры отмечают изменения в поведении отдыхающих».

Ассоциация отельеров AMOC опубликовала на своем сайте статью вице-президента ассоциации, генерального директора сети "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, из которой следует, что на начало августа Сочи принял более четырех миллионов туристов, а загрузка объектов размещения составляет около 80%. При этом глубина продаж сократилась до двух-трех недель, а отельерам приходится корректировать цены. Особо в статье отмечается тот факт, что изменился выбор транспорта туристами. Все чаще они покупают железнодорожные билеты, причем речь идет не только о москвичах, но и, к примеру, о жителях ближайших крупных городов вроде Краснодара или Ростова-на-Дону, "которые раньше могли добираться до Сочи на автомобиле".

Мкртчян ставит на первом место проблемы с топливом, стоимость отдыха - на второе, транспортную логистику - на третье, безопасность - на четвертое. "Я работаю 36 лет в туризме и даже представить не мог, что люди из Краснодара будут бояться ехать на курорты из-за проблем с топливом", - добавил он.

Также, отметил он, появился в этом сезоне новый тренд - поездки через Сухум. Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга прилетают туда, а затем добираются до Сочи.

По словам председателя экспертного совета АМОС Дмитрия Богданова, общий турпоток в текущем году ниже показателей прошлого года на 7-12%. «По бархатному сезону бронирование идет достаточно хорошо. Отказ от ранее забронированных путевок минимальный. Вкупе со снижением цен экономические результаты в целом по году будут слабее прошлогодних, но наша задача - обеспечить комфорт и безопасность гостей», - заявил Богданов, чьи слова приводятся в статье.

Для того, чтобы компенсировать падение спроса, отельерам пришлось пойти на снижение стоимости проживания. Отели категорий четыре и пять звезд снизили тарифы до 30%, малые объекты размещения предоставили скидки в 15-20%.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.