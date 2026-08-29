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13:00, 29 августа 2026

Прокурор Чечни отчитался о соблюдении прав заключенных колонии в Наурском районе

Заключенный в тюремной камере. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В исправительной колонии № 2 в Наурском районе обеспечены надлежащие условия для отбывания наказания, отчитался прокурор Чечни Арсан Адаев по итогам проверки. Ранее заключенные этой колонии неоднократно жаловались на нарушение своих прав.

Прокурор Чечни Арсан Адаев 28 августа провел проверку на предмет содержания осужденных в исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Наурском районе.

В проверке приняли участие начальник УФСИН по Чечне, уполномоченный по правам человека в республике, председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и специалисты контролирующих органов, отчиталась 28 августа прокуратура Чечни на своем сайте.

Адаев осмотрел комнаты для краткосрочных и длительных свиданий, производственные объекты, медчасть, пищеблок и помещения, в которых содержатся заключенные. С отбывающими наказание были проведены беседы и личный прием. По итогам проверки прокурор оценил условия для отбывания наказания в ИК-2 как в целом надлежащие, рапортовало ведомство.

Напомним, содержащиеся в ИК-2 заключенные ранее неоднократно жаловались на нарушение своих прав. Нарушения в учреждении выявляла и прокуратура. Так, еще в 2013 году родственники осужденных, отбывающих наказание в колонии №2, сообщили о бунте среди заключенных. Заключенные устроили бунт после того, как обнаружили, что камеры для свиданий оборудованы видеоаппаратурой, и там проводится постоянная съемка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник одного из осужденных, отбывающих наказание в ИК № 2.

 Член Общественной наблюдательной комиссии, прибывшая в колонию, опровергла информацию о бунте.

9 ноября 2018 года проверка прокуратуры ИК-2 выявила нарушения санитарных и противопожарных норм в жилых помещениях, пищеблоке и медицинской части, нарушения трудовых прав заключенных и законодательства при оказании им медицинской помощи, а также незаконное применение мер поощрения и взыскания. К ответственности были привлечены 11 сотрудников колонии, а выявленные нарушения были устранены, отчиталась тогда прокуратура Чечни.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января текущего года стало известно о гибели в зоне СВО уроженца села Шалажи Анзора Чергизова – он отбывал срок наказания в колонии. По словам родственников, Чергизов жаловался на систематические денежные поборы со стороны администрации. Один из интернет-ресурсов утверждал, что незадолго до окончания срока его будто бы принудительно отправили из колонии в зону боевых действий после того, как он вместе с другими заключенными пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на условия содержания.

19 марта 2025 года стало известно о коллективной жалобе более чем 50 заключенных колонии к главе Чечни Рамзану Кадырову. Авторы обращения заявили о денежных поборах, изъятии личных вещей и других нарушениях. После обнародования жалобы источники сообщили об ужесточении условий содержания, ограничениях на получение продуктов и лишении заключенных доступа к части продуктов питания.

Позже УФСИН по Чечне опровергло сообщения о нарушениях в колонии. Речь в сообщении УФСИН шла о колонии № 2. В ведомстве заявили, что с 2024 года в администрацию колонии № 2 не поступало жалоб заключенных на превышение должностных полномочий сотрудниками, а нарушений при организации питания и получении продуктов в посылках и передачах выявлено не было.

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Автор: "Кавказский узел"

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