Альпинист из Карачаево-Черкесии пожаловался на условия содержания в СИЗО

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Михаил Семенов, арестованный под предлогом несоблюдения срока явки в колонию-поселение, неоднократно безуспешно жаловался на условия содержания сначала в СИЗО в Черкесске, а затем в СИЗО в Московской области, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", в июле силовики задержали в Карачаево-Черкесии 38-летнего альпиниста Михаила Семенова под предлогом несоблюдения срока явки в колонию, пожаловалась его жена. Семенов задержан необоснованно, так как в это время он проходил программу восстановления, что, согласно законодательству, является уважительной причиной, указал юрист.

38-летний альпинист Михаил Семенов, арестованный в июле в КЧР под предлогом несоблюдения срока явки в колонию-поселение, неоднократно безуспешно жаловался на условия содержания в СИЗО, рассказала 28 августа корреспонденту «Кавказского узла» его жена Екатерина Семенова.

Возникали проблемы с принятием и регистрацией его заявлений

Она рассказала, что Семенов в период содержания в СИЗО в Черкесске неоднократно пытался подавать заявления и жалобы по поводу условий содержания, медицинской помощи и действий сотрудников учреждения. «Возникали проблемы с принятием и регистрацией его заявлений. Также, с его слов, сотрудники угрожали применением дисциплинарных мер в связи с его жалобами», - отметила она.

В итоге все закончилось помещение в карцер после того, как к Семенову не пустили бригаду скорой помощи. «Михаил является инвалидом II группы и имеет заболевание сердца. Во время содержания в Черкесске из-за состояния его здоровья дважды вызывалась скорая помощь», - рассказала его супруга.

28 июля возникла ситуация, когда вызванную к Михаилу бригаду скорой помощи не пропускали через КПП учреждения. 29 июля Михаила поместили в карцер. Формальным основанием было указано нарушение режима - после подъёма он якобы продолжал лежать. Михаил с нарушением не согласился и отказался подписывать соответствующие документы. "В связи с последовательностью событий мы связываем применение дисциплинарного взыскания в том числе с его активными попытками жаловаться на условия содержания и действия сотрудников», - заметила Семенова.

Представители ОНК не отнеслись к изложенным им обстоятельствам серьёзно

Она также рассказала, что, по словам мужа, местная ОНК не отнеслась к его жалобам всерьез. «После жалоб Михаила его посещали представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По словам Михаила, во время разговора представители ОНК не отнеслись к изложенным им обстоятельствам серьёзно. Смеялись над его сообщениями, после чего ушли. Каких-либо заметных для Михаила последствий проверки после посещения ОНК не последовало», - подчеркнула супруга.

В августе Семенов был этапирован в СИЗО в Ногинске, откуда он должен быть этапирован к месту отбывания наказания в колонию-поселение. По словам Семеновой, он столкнулся там с несколькими проблемами. «Во-первых, это переполненность камеры. В камере на 12 человек фактически содержатся 13 человек и, соответственно, отдельного нормального спального места для каждого содержащегося в камере человека нет. Кроме того, ему выдали там матрас в крайне антисанитарном состоянии. По его словам, матрас со следами рвоты, слюны и иных загрязнений. Спать ему предложено именно на этом матрасе», - рассказала она.

Кроме итого, в СИЗО возникают сложности с подачей и принятием заявлений, его сотрудники при обращении к ним отказываются сообщать свои фамилии, имена и должности, что затрудняет последующее обжалование их конкретных действий. «С учетом происходившего в Черкесске, есть основания опасаться, что на Михаила оказывается давление с целью прекратить или ограничить подачу им заявлений и жалоб на условия содержания и действия сотрудников ФСИН», - заключила Семенова.

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