Трансляция дебатов в Южной Осетии разочаровала пользователей Telegram

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Кандидаты в президенты Южной Осетии сегодня должны были обсудить социальную политику, однако качество трансляции таково, что избиратели не могут понять, о чем идет речь.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня Алан Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии после назначения советником Владимира Путина, а временное исполнение обязанностей главы республики перешло к председателю правительства Марату Камболову. Парламент Южной Осетии 1 июля назначил голосование на 18 сентября. В июле Владимир Путин публично выразил поддержку Камболову на предстоящих выборах. 23 августа Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала четырёх кандидатов: Марата Камболова, Зураба Кокоева, Мурата Валиева и Казбека Кодоева.

Сегодня дебаты кандидатов на прст президента Южный Осетии посвящены социальной политике, в них принимают участие все четыре зарегистрированных на выборах кандидата. Дебаты началась сегодня в 21.00 на телеканале "ИР"

До выборов намечены всего четыре встречи кандидатов. 7 сентября они обсудят «Экономическое развитие РЮО», 11 сентября — «Безопасность, национальную идеологию и внешнюю политику», а 16 сентября — свободную тему, сообщает ИА "Рес".

Техническое обеспечение трансляции дебатов просто на катастрофическом уровне, пишет автор канала "Осетия(ае)"

С этим тезисом согласился автор канала «Бонварнон». «Вместо нормальной картинки звук прерывается, изображение зависает, камеры переключаются с задержкой, микрофоны фонят. Кто готовил этот технический провал? В XXI веке, когда у каждого в кармане смартфон снимает лучше, чем эти студийные камеры, организаторы не смогли настроить элементарную трансляцию. Люди ждали дебатов, чтобы услышать кандидатов, а получили технический цирк. И это при том, что за оборудование заплачены бюджетные деньги», — указал он.

По техническому качеству трансляции дебатов мы можем сделать вывод о текущей ситуации в Южной Осетии, поддержал блогер Алик Пухати. "Яркая демонстрация. Ощущение, что с Nokia 6600 смотришь в 2006 году какой-то видеоролик, переданный по ИК-порту", - пишет он.

"Теледебаты в Южной Осетии, как правило, собирают до 50 тыс. просмотров. Это наиболее популярная и зрелищная форма предвыборной агитации, которая пользуется популярностью у потенциальных избирателей в республике и за ее пределами", отметила Сапа Цхинвал.