В село Шюкюрбейли сегодня вернулись 86 членов азербайджанских семей, покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", Шюкюрбейли 6 июля вернулись 223 члена азербайджанских семей, покинувших Джебраильский район во время карабахского конфликта. До этого, 20 июня, в село Шюкюрбейли (Шукюрбейли) вернулись 20 семей (89 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года. Заявление о том, что азербайджанские военные заняли город Джебраил (армянское название - Джракан), президент Ильхам Алиев сделал 4 октября 2020 года.

Вернувшимся в село Шукюрбейли Джебраильского района семьям вручены ключи от домов. На церемонии вручения ключей жителям разъяснили правила минной безопасности, передает Report.

Сегодня в село обеспечено возвращение 15 семей в составе 86 человек.

Переселившиеся в село бывшие вынужденные переселенцы ранее временно проживали в различных уголках страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Власти строят дома, дороги, школы, но вопрос занятости в азербайджанских селах в Карабахе, куда возвращаются переселенцы, заинтересовал пользователей соцсети. Наделы у новых домов небольшие, для развития частных хозяйств и самих населенных пунктов необходима земельная реформа, указали аналитики.

В ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".