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07:53, 29 августа 2026

Отчет властей о борьбе с топливным кризисом вызвал скепсис жителей Дагестана

АЗС в Махачкале. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио главы Дагестана Федор Щукин поручил создать оперштаб, усилить контроль за поставками и ценами на топливо и ускорить возобновление работы закрытых за нарушения АЗС. Жители Дагестана, комментируя эти меры в соцсети, усомнились в их эффективности и пожаловались на высокие цены и нехватку работающих заправок.

Как информировал "Кавказский узел", 26 августа власти Махачкалы сообщили о нестабильной ситуации с поставками топлива и пообещали поступление крупных объемов горючего на ряд АЗС.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин поручил принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

По данным администрации главы Дагестана, Щукин поручил обеспечить стабильные поставки топлива, постоянный мониторинг его наличия, контроль обоснованности розничных цен, а также в максимально сжатые сроки устранить нарушения на закрытых АЗС и возобновить работу тех из них, владельцы которых выполнили требования закона. Он также поручил создать временный оперативный штаб, который должен работать до снижения остроты проблемы.

Администрация главы Дагестана рапортовало об этих мерах 28 августа в своем телеграм-канале.

Пост о поручениях Щукина 28 августа опубликовал Instagram*-паблик vestidagestan, на который подписаны около 289 тысяч пользователей. На 07.50 мск 29 августа этот пост набрал 37 отметок "Нравится" и 18 комментариев.

Часть комментаторов, позиционирующих себя в качестве жителей Дагестана, скептически оценила новые меры и усомнилась, что заявления чиновников приведут к изменениям. "Власти многое обещают, но пока кроме пустых слов ничего не меняется. Жаль мне эту власть", – написал badrudinaslanov673.

"Не обещайте, а делайте", – призвал diamond_zaika_.

"Здесь, наверное, главное сказать, а не сделать", – заявил usman_shamhalov.

Другие жители пожаловались на нехватку работающих АЗС и высокие цены на бензин. "Вы издеваетесь? Несколько заправок на всю республику, да еще с такими ценами. Ужас", – возмутился пользователь reindeer.3966367.

"Опять цены подняли, с этим когда будут разбираться?" – спросила luiza021118.

"Для чего было закрывать? Чтобы свои нажились, заправщики и подняли цены. Полбака по 140 рублей – цена 4500 рублей. Это что за правление у вас, Федор Вячеславович? В суде не пойми что происходит, теперь и в республике. Одни обещания и встречи", – написал пользователь mka4.

Напомним, 24 августа Союз предпринимателей Дагестана предупредил об исчерпании запасов топлива на части АЗС, после чего водители пожаловались на нехватку бензина и очереди.

17 августа корреспондент "Кавказского узла" обнаружил работающими лишь две из десяти проверенных АЗС на проспекте Акушинского в Махачкале.

31 июля власти анонсировали проверки закрытых АЗС в Махачкале для последующего возобновления их работы, а пользователи соцсети указали, что открытие заправок само по себе не решит проблему высоких цен.

23 июня Федор Щукин пообещал не допустить дальнейшего роста цен на бензин, в том числе с помощью антимонопольной службы, однако жители республики потребовали от него подтвердить обещания результатами.

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Автор: "Кавказский узел"

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