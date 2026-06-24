Обещание Щукина решить проблему с ценами на бензин вызвало скепсис у жителей Дагестана

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Врио главы Дагестана Федор Щукин пообещал решить проблему со стремительным ростом цен на бензин, в том числе за счет привлечения антимонопольной службы. Жители республики, комментируя его слова в соцсети, задались вопросом, почему чиновники допустили рост цен на горючее. Они призвали Щукина подтвердить свои слова результатами.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня жители Махачкалы рассказали, что на некоторых АЗС стоимость бензина выросла до 120 рублей. При этом введены лимиты на отпуск топлива в одни руки, а водители сталкиваются с очередями. Владельцы автозаправочных станций пояснили, что вынуждены закупать горючее у перекупщиков по завышенным ценам из-за проблем с отгрузкой на заводах.

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Дагестана Федор Щукин провел заседание совета при главе республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В ходе него Щукин пообещал не допустить дальнейшего роста цен на горючее в Дагестане. Видео, на котором Щукин дал это обещание, 23 июня публиковал Instagram*-паблик golos.dagestana.

"Мы сразу увидели, как взлетели цены на все виды топлива. Но есть четко установленные законом процедуры контроля государства, в том числе через федеральную антимонопольную службу. Все поручения правительству мною даны, соответствующая работа, направленная на то, чтобы недобросовестные продавцы топлива в нарушение закона не взвинчивали цены, ведется и будет вестись", – сказал Щукин на кадрах видео.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestana, на который подписано около 1,1 млн пользователей, на 09.10 мск 24 июня набрал 1660 отметок "Нравится" и 234 комментария. Часть их авторов отреагировали скептически.

"Давно позволили вы [ценам вырасти], иначе цена не была бы 120 рублей за литр бензина", – написал sergey_fatahov.

"Если не позволишь, как тогда газ 38 рублей стоит, а бензин 130?" – задалась вопросом _albina___alieva_.

"Но почему уже допустили? Если все под контролем, уже должны были наказать тех, кто повысил цены и этого хаоса не должно было быть", – отметил ____muhammad_ibn_ibrahim.

"Мы правительство. Мы, мы и опять мы. И та же самая музыка, и те же самые слова. Наверное, нечего не поменяется в нашей многонациональной республике, и вообще по всей стране", – заявил ashab_001_ams.

"Уже до 130 рублей за литр дошло на некоторых заправках. Толку нет говорить. Скоро и 200 рублей за литр увидим", – считает rra383838.

"До сих пор ничего ни делали, и дальше тоже одни разговоры будут", – заявил пользователь 2173lev. "Сказки начали опять рассказывать", – считает _abdul.05__garmonist.

Часть пользователей потребовала конкретных результатов. "Так почему тогда топливо такое дорогое? Когда же от слов к делу перейдем?" – спросила t.f.idayatovna.

"Слова очень правильные, теперь ждём дела", – написал 703gabib703. "Когда уже от слов к реальным действиям?" – спросил abu_ibragim05.

Другая часть комментаторов потребовала усилить работу Антимонопольной службы. "В этой республике вообще Антимонопольная служба есть?" – спросила frosya_hanum.

"Контролируйте цены, ваша Антимонопольная служба вообще не существует в Дагестане", – указал abas_555_.

"Кавказский узел" также писал, что в конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС. Некоторые АЗС объявили об ограничениях продажи топлива.

18 июня махачкалинские автомобилисты рассказали, что не ощущают дефицита топлива, но вынуждены стоять в очередях за ним на фоне закрытия части заправочных станций. 19 июня махачкалинцы отметили, что рост цен на бензин в городе продолжается, при этом попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.

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