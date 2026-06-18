Жители Махачкалы рассказали о сложностях с автомобильным топливом

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Автомобилисты в Махачкале не ощущают дефицита топлива, но вынуждены стоять в очередях за ним на фоне закрытия части заправочных станций. При этом заметно подорожал как бензин всех марок, так и газ.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС.

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Махачкалы назвали ощутимым подожание бензина. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Многие АЗС в Махачкале по-прежнему закрыты по требованию надзорных органов из-за несоблюдения требований безопасности, рассказал 50-летний преподаватель вуза Рустам.

«В Дагестане отсутствуют сетевые АЗС, все заправки частные. 95-й бензин, которым я заправляюсь, подорожал на 7-8 рублей за литр, и стоит в среднем 85 рублей. Отказываться от поездок мне сложно, так как живу в Каспийске, и каждый день езжу на работу в Махачкалу и обратно, еще отвожу супругу», - рассказал мужчина, добавив, что искать более дешевое топливо в других районах или населенных пунктах не имеет смысла.

Самозанятый в сфере производства товаров народного потребления Салим заметил, что он рад закрытию в Махачкале АЗС, расположенных поблизости от жилых домов. Вместе с тем, по его словам, закрыты за разные нарушения и другие заправки.

«Дефицита топлива я лично пока не чувствую, ищу заправку, становлюсь в очередь, заправляюсь. 92-й бензин для моей машины подорожал на 10 рублей. У меня еще стоит газовое оборудование, но и газ стал дороже на 5 рублей. Придется больше работать и меньше ездить», - сказал Салим корреспонденту «Кавказского узла».

Бензин в Махачкале на фоне закрытых АЗС подорожал повсеместно, заявил корреспонденту «Кавказского узла» предприниматель Курбан, работающий в сфере доставки продуктов питания.

«АИ-92 стоит 75-80 рублей, АИ-95 – 80-85 рублей, цена на газ поднялась с 25 до 30 рублей. Стоимость доставки и самих товаров пока осталась на прежнем уровне, хотя их перевозка обходится дороже. Думаю, если и дальше топливо подорожает, поставщики также поднимут цены», - считает Курбан.

Домохозяйка из Махачкалы Заира пользуется машиной ежедневно. Она заметила, что подорожание топлива сильно бьет по семейному бюджету.

«Утром отвожу детей в школу, после обеда забираю домой. Еще поездки на рынок, по магазинам, другим делам. Уже чувствуется дополнительная финансовая нагрузка. Отказаться от автомобиля я не могу», - сказала махачкалинка корреспонденту «Кавказского узла».

Стоимость основных видов горючего в республике выросла в связи с тем, что владельцы автозаправочных станций в Дагестане столкнулись с трудностями при закупке топлива, указывало 15 июня РИА "Дагестан". Telegram-канал «Спросите у Расула» в тот же день констатировал, что массовое закрытие АЗС из-за нарушений требований безопасности создает в Дагестане дополнительное давление на региональный рынок топлива.

«Ограничение предложения на фоне уже имеющихся логистических трудностей неизбежно ведет к росту цен и рискам дефицита. В результате напряженность в обществе нарастает, а отсутствие заметной публичной реакции со стороны властей пока лишь усиливает вопросы относительно механизмов урегулирования ситуации и сроков ее разрешения», - говорится в публикации канала.