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21:38, 28 июля 2026

Руфат Исмаилов получил 15 лет колонии за взяточничество

Руфат Исмаилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приговорил бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова к 15 годам заключения, а его заместителя Далгата Абдулгапурова  - к 12 годам. 

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были арестованы в Москве по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий. В декабре 2023 года по этому делу был арестован следователь контрольно-методического отдела МВД Абдул Абакаров, обвиняемый в получении взятки. Расследование дела завершилось летом 2025 года, а в октябре оно поступило в суд. Исмаилов категорически отрицал свою вину, другие фигуранты признали ее полностью или частично.

По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала. Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому, по версии следствия, обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. После того как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", Исмаилов и Абдулгапуров инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших", чтобы заставить Фролова вернуть деньги.

Перовский районный суд Москвы сегодня огласил приговор по делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана и начальника следственного управления Руфата Исмаилова и его коллег. Исмаилов приговорен к 15 годам лишения свободы со штрафом в 51 млн рублей. 

Заместителя Исмаилова Далгата Абдулгапурова суд приговорил к 12 годам заключения со штрафом в 50,5 млн рублей. Остальные пять обвиняемых, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану, получили от семи до девяти лет колонии, передает “Коммерсант”.

Суд счел доказанными все три ключевых эпизода обвинения: о взятках за отказ в возбуждении дела о незаконной стройке в Махачкале и за “нужное” решение по делу о хищении 30 млн рублей бюджетных средств, а также о превышении полномочий в отношении Фролова. Всего материалы дела заняли 214 томов. 

Отбывать наказание Исмаилов и Абдулгапуров, согласно приговору, должны в колонии строгого режима. Кроме того, им запрещено работать на госслужбе в течение десяти и девяти лет соответственно. Оба лишены званий полковника юстиции. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля Генпрокуратура России направила в суд иск к Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 миллиона рублей. В апреле суд удовлетворил требования ведомства, конфисковав имущество бывшего замминистра. Среди изъятых у Исмаилова и его родственников активов были земельные участки и объекты недвижимости в Дагестане и Москве, драгоценности, часы, автомобили премиум-класса и денежные средства на банковских счетах. Стоимость изъятого имущества многократно превышает сумму дохода Исмаилова за 2010-2022 годы, отмечало ведомство: за указанные годы он заработал только 19,6 миллиона рублей. На это решение Руфат Исмаилов подавал апелляционную жалобу, информировало РАПСИ. 

Руфат Исмаилов занял должность замначальника следственного управления МВД по Дагестану в 2016 году, а в 2018 году стал врио руководителя управления. В декабре 2019 года был назначен на пост замминистра внутренних дел республики. 

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Автор: "Кавказский узел"

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