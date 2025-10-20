Дошло до суда дело Руфата Исмаилова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Москве начал рассмотрение дела бывших сотрудников МВД Дагестана, в том числе бывшего заместителя министра Руфата Исмаилова. Он категорически отрицает свою вину, тогда как другие фигуранты признали ее полностью или частично.
Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были арестованы в Москве по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий. Исмаилов заявил о своей невиновности. В декабре 2023 года по этому делу был арестован следователь контрольно-методического отдела МВД Абдул Абакаров, обвиняемый в получении взятки. Расследование дела было завершено 29 июня.
По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала. Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому, по версии следствия, обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. После того как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", Исмаилов и Абдулгапуров инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших", чтобы заставить Фролова вернуть деньги.
В Перовском районном суде Москвы начало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана - начальника следственного управления республиканского МВД Руфата Исмаилова и еще шести фигурантов, пишет 19 октября "Коммерсант".
Вину Исмаилов отказался признать категорически. Он заявил, что его реальные действия опровергаются материалами дела. В частности, Исмаилов утверждает, что никто не его подчиненных, которых судят за получение взяток, не дал показания, что он исполнял его приказы, а в ряде случаев во время получения взяток он вообще был в отпуске.
Исмаилов утверждает, что уголовное дело - это месть и оговор лиц, которые находятся под следствием, в том числе недобросовестных предпринимателей. Остальные фигуранты дела вину признали в полном объеме или частично.
Ранее по ходатайству следствия были арестованы десятки объектов недвижимости, которые принадлежали обвиняемым, в первую очередь земельные участки.
