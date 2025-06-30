Завершено расследование уголовного дела Руфата Исмаилова

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Следком России завершил расследование уголовного дела бывших сотрудников МВД Дагестана, в том числе бывшего заместителя министра Руфата Исмаилова. В настоящее время фигуранты дела знакомятся с 214 томами дела.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были арестованы в Москве по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий. Исмаилов заявил о своей невиновности. В декабре 2023 года по этому делу был арестован следователь контрольно-методического отдела МВД Абдул Абакаров, обвиняемый в получении взятки. В августе стало известно, что следователи проводят 13 экспертиз по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий.

По версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала. Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому, по версии следствия, обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. После того как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", Исмаилов и Абдулгапуров инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших", чтобы заставить Фролова вернуть деньги.

Завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель министра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов, его заместитель по управлению Далгат Абдулгапуров, несколько следователей и двое коммерсантов, пишет сегодня "Коммерсант".

Бывшие полицейские обвиняются в получении взяток, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, фальсификации доказательств (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ; пункты "а", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ; часть 1 статьи 85 УК РФ и часть 3 статьи 303 УК РФ). Один из предпринимателей обвинен в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ), другой - в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 2911. УК РФ). В настоящее время фигуранты знакомятся с 214 томами уголовного дела, после чего обвинительное заключение будет передано в Генпрокуратуру на утверждение.

Наложен арест на восемь земельных участков, автомобили и другое имущество, которое, по данным следствия, принадлежит Руфату Исмаилову, хотя и оформлено на подставных лиц.

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