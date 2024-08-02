Назначены 13 экспертиз по делу замминистра внутренних дел Дагестана

02 августа 2024, 10:11

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Следователи проводят 13 экспертиз по уголовному делу замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления этого МВД Далгат Абдулгапуров были арестованы в Москве по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий. Исмаилов заявил о своей невиновности. В декабре 2023 года по этому делу был арестован следователь контрольно-методического отдела МВД Абдул Абакаров, обвиняемый в получении взятки.

Следователи проводят 13 экспертиз по делу Руфата Исмаилова, сообщает сегодня со ссылкой на материалы уголовного дела РИА Новости.

"В настоящее время по уголовному делу необходимо завершить производство судебной технико-криминалистической экспертизы документов, 5 фоноскопических, 2 компьютерно-технических, молекулярно-генетической, почерковедческой, баллистической и 2 оценочных судебных экспертиз", - приводит агентство фрагмент одного из документов.

Напомним, по версии следствия, Исмаилов и Абдулгапуров получили 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о незаконном строительстве дома и миллион рублей за решение о распределении бюджетных средств маткапитала.

Эпизод с превышением полномочий связан с бизнесменом Фроловым, которому, по версии следствия, обвиняемые выдали 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалют. После того, как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", Исмаилов и Абдулгапуров инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших", чтобы заставить Фролова вернуть деньги.

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